Carregar reprodutor de áudio

O maior evento monomarca de Gran Turismo da América Latina abre sua 18ª temporada neste fim de semana em Goiânia. A primeira etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard vem cheia de novidades, começando pela venda de ingressos de arquibancadas com direito a visitação de box e operação das áreas de hospitalidade.

Na pista, a grande coqueluche é a estreia dos novíssimos Porsche 911 GT3 Cup da geração 992, modelo que está entre os mais modernos e velozes carros de competição do mundo.

Tanto a Carrera Cup quanto a Sprint Challenge - nova nomenclatura da antiga classe GT3 Cup, adotada em alinhamento com a política global da Porsche - estão com os grids cheios, o que gera expectativa de muita disputa desde a sessão classificatória de sexta-feira.

Como nos últimos anos, a temporada da Porsche Cup C6 Bank Mastercard terá nove etapas, sendo seis válidas pelo campeonato de Sprint (com rodadas duplas) e três pela Endurance Series (com os pilotos competindo em duplas ou trios, provas de 300 km a 500 km).

Tanto a Carrera Cup quanto a Sprint Challenge continuam tendo subcampeonatos. Além do campeonato geral, os pilotos pontuam na classe Sport ou na classe Rookie. Aqui há uma novidade: diferentemente dos anos anteriores, os competidores da classe Rookie (antiga Trophy) não marcam pontos na classe Sport.

O sistema de pontos segue igual ao dos últimos anos, com a vitória valendo 22 pontos nas corridas de grid definido pelo quali e 20 nas provas de grid invertido nas classes Carrera Cup e Sprint Challenge. Já os subcampeonatos distribuem menos pontos, com a vitória valendo respectivamente 12 ou 10.

O mecanismo de inversão de grid nas primeiras quatro etapas segue o consagrado nas últimas temporadas. Após a cerimônia de pódio na primeira prova do fim de semana, o vencedor sorteia o número 6, 7 ou 8, determinando a respectiva virada do grid para a prova seguinte. Nas duas últimas etapas não há inversão de grid: acontecem dois treinos classificatórios e cada corrida do fim de semana rende ao vencedor a pontuação cheia (22 ou 12 pontos, conforme a classe).

O descarte dos dois piores resultados de cada carro após o término do campeonato segue valendo -como forma de não prejudicar um competidor que seja obrigado a faltar a uma corrida, risco sempre presente em um cenário pós-pandêmico.

No aspecto técnico o ano de 2022 vai possibilitar mais uma variável nos setups dos carros de corrida mais produzidos no planeta. A partir desse ano, além da rigidez das barras e das alturas das asas, os pilotos estão livres para determinar a calibragem dos pneus Michelin de seus carros.

A Porsche Cup C6 Bank Mastercard tem suas corridas exibidas pelo Motorsport.com em português e em inglês e na TV por Band e SporTV além de canais oficiais da categoria e de seus parceiros pela internet.

As atividades oficiais da etapa 1 têm início na tarde de sexta, com os treinos livres. O sábado é consagrado ao quali e às primeiras corridas (a partir das 13h). O domingo tem as provas do grid invertido (iniciando às 13h15).

Confira os horários da Porsche Cup em Goiânia:

Sexta-feira, 1º de abril

15:25 – 16:10 – Treino livre 1 – Carrera Cup

16:20 – 17:05 – Treino livre 1 – Sprint Challenge

Sábado, 2 de abril

09:30 – 10:05 – Quali – Carrera Cup

10:15 – 10:50 – Quali – Sprint Challenge

13:00 – Corrida 1 – Carrera Cup

13:40 – Corrida 1 – Sprint Challenge

Domingo, 3 de abril

13:25 – Corrida 2 – Carrera Cup

14:05 – Corrida 2 – Sprint Challenge

VETTEL FORA da F1? Ex-chefe de equipe DETONA Aston e Lawrence Stroll: PÕE LANCE NO CENTRO DO NEGÓCIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #170 – Leclerc x Verstappen tem potencial para ser novo Verstappen x Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: