O autódromo de Goiânia recebe neste final de semana a primeira etapa da Porsche Cup 2022. A disputa marca a estreia dos novíssimos modelos 992 que desembarcaram no Brasil há poucas semanas e os pilotos não escondem a ansiedade em competir a bordo dos novos carros. É o caso de Chris Hahn, que retorna à categoria após uma incursão pela Stock Car na última temporada.

“O treino que fizemos em Interlagos deixou uma grande expectativa para o campeonato. O carro é fantástico, muito rápido e prazeroso de guiar. Além disso, estou muito feliz de retornar à Porsche este ano, uma categoria onde já disputei diversas provas e conquistei ótimos resultados".

"A competição este ano promete ser forte e bastante equilibrada e, por isso, espero chegar em Goiânia já com um bom ritmo para brigar pela vitória logo na estreia”, disse o piloto que vai competir a bordo do carro #26.

Chris começou a carreira aos 16 anos com algumas incursões no Mercedes Benz Challenge, mas logo migrou para os carros de Fórmula. Disputou a F3 Brasil, onde colecionou troféus ao longo de duas temporadas, e, depois, seguiu para a Europa, onde competiu na Euroformula Open, uma das principais categorias de monopostos do Velho Continente.

Ao longo de três temporadas - duas pela equipe espanhola Drivex e uma pela inglesa Carlin -, Chris alcançou o top 10 em 16 provas e cruzou a linha de chegada entre os cinco primeiro em cinco oportunidades.

Em 2019, viveu seu melhor ano na categoria. Conquistou dois segundos lugares na Winter Series, liderou treinos e largou entre os cinco primeiros em seis corridas, sendo três delas na segunda fila. Isso em um campeonato que reuniu nomes como Marino Sato e Liam Lawson, que estão na F2, e Yuki Tsunoda, que compete pela AlphaTauri na F1.

Chris ainda coleciona diversas conquistas a bordo de carros de turismo. Ainda na Europa, participou de três etapas da GT Open, tendo como seu melhor resultado o pódio duplo conquistado em Barcelona, em 2018. Correndo ao lado de Lucas Auer a bordo de uma Mercedes AMG GT3, foi primeiro colocado na categoria PROAM e terceiro da Geral.

Já no Brasil, competiu diversas vezes pela Porsche Carrera Cup. Sua última passagem pela categoria foi em 2020, quando participou de três etapas do campeonato, conquistando quatro troféus. Entre eles, dois segundos lugares: um em Interlagos e outro justamente Goiânia.

“Depois de adquirir experiência em carros tão diferentes, me sinto hoje muito mais preparado para entrar no campeonato e brigar pelo título”, finalizou o piloto.

As atividades de pista em Goiânia começam com treinos na quinta e sexta-feira. A disputa começa para valer no sábado, com o quali marcado para 9h30 e a primeira corrida do final de semana, largando às 13h15. A segunda prova acontece no domingo, às 13h40. As disputas contam com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

