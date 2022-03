Frangulis estreia na temporada 2022 da Porsche Cup em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

O completamente remodelado Porsche 911 GT3 Cup geração 992 da OAK Racing Team Dynasty fará sua estreia oficial na temporada 2022 da Porsche Cup Brasil neste fim de semana no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

O roxo característico deu espaço ao azul da patrocinadora master e detentora dos naming rights da equipe para a jornada atual, mas a gana de Georgios Frangulis para brigar por bons resultados segue a mesma dos últimos anos.

Primeiro piloto do grid a acelerar o novo modelo na montadora alemã, em prova da Porsche Supercup que abriu o GP da Áustria de F1, o piloto do #88 da ORTD acelera o bólido pela primeira corrida oficial do carro no Brasil.

No começo do mês de março, a equipe já teve seu primeiro contato com a máquina em pré-temporada realizada pela categoria em Interlagos.

As emoções da abertura da jornada 2022 da principal categoria de Gran Turismo do continente começa com treinos opcionais na quinta e na sexta-feira, que também reserva o primeiro dos treinos livres da etapa. Sábado é reservado para o treino classificatório e a primeira das duas corridas do fim de semana. Domingo a última prova recebe a luz verde em Goiânia.

“Estamos chegando na primeira etapa da temporada 2022 da Porsche Cup, etapa essa que marca a estreia do novo Porsche 992", disse Frangulis. "A expectativa está muito alta, não só minha, como de todos os outros pilotos da Carrera Cup".

"O carro é muito diferente, interessante de guiar, com respostas imediatas, o que deixa ele muito diferente do 991. Em 2021 cheguei a fazer uma etapa da Supercup, na Áustria, com esse carro, mas essa é a primeira em um circuito conhecido, contra pilotos conhecidos em uma categoria que conhecemos".

"É uma etapa histórica, primeira vez que aceleramos o 992 oficialmente no Brasil e logo 25 ou 26 de uma vez na pista".

A categoria tem transmissão em português e em inglês pelo Motorsport.com e na televisão pela Band e SporTV, além das mídias sociais da Porsche Cup Brasil.

