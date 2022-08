Carregar reprodutor de áudio

Menos de 24 horas depois do fim da etapa de Sprint da Porsche Cup C6 Bank Mastercard em Termas de Río Hondo, os carros de competição mais produzidos no planeta voltaram a acelerar na pista argentina.

O sábado foi dedicado ao único treino livre para a abertura do campeonato da Endurance Challenge. A dupla do carro #1, Alceu Feldmann e Guilherme Salas, passou boa parte do treino da Carrera Cup entre os ponteiros e fechou o dia com o melhor tempo, 1:41.916. Foi o único carro a baixar da casa de 1:42.

O treino teve nada menos que 14 carros dentro do mesmo segundo, o que sinaliza um quali bastante concorrido para iniciar a programação no domingo.

Em segundo lugar terminou o Porsche #88, de Georgios Frangulis e Cesar Ramos, carro inscrito na classe Carrera Sport. O terceiro foi o #17, de Leo Sanchez e Átila Abreu, registrando o melhor tempo entre os carros da classe Carrera Rookie.

Outros destaques do treino livre foram os carros #87 (Nelson Monteiro e Alan Hellmeister) e #7 (Miguel Paludo e Dennis Dirani), que passaram boa parte da sessão entre os três primeiros e finalizaram, respectivamente, em quarto e quinto lugares.

“Estamos vendo que o carro está bom", disse Feldmann. "Foi o Gui que virou esse tempo, virou bem rápido. Tenho que tentar acompanhar ele para ver se fazemos esse P1 na corrida também".

"Na verdade, vai ter de dar tudo desde o começo mesmo. A classificação vai ser superimportante, a questão da estratégia... Agora na 32ª volta tem muitos pontos também. Vai ser uma corrida de inteligência, de estratégia dos engenheiros".

"Vamos ver se a gente acerta melhor a estratégia e também dar sorte para acertar o safety car, para não se prejudicar. A tática, então, tem que visar essa 32ª volta e o safety car".

Depois entraram na pista os dez carros da classe Sprint para mais um treino de uma hora, liderado pelo #199, de Nelson Marcondes e Renan Guerra. A atividade foi igualmente disputada, com os quatro melhores dentro de 0.5s.

“A equipe evoluiu bem e tivemos tempo de fazer bastante testes diferentes com setup das barras", comentou Guerra. "Nelsinho mostrou velocidade o fim de semana todo na etapa de sprint, inclusive ganhando corrida. Vamos trabalhar para ter constância amanhã, pois a prova é longa".

“O clima, a atmosfera, dessa Endurance está muito legal", disse Marcondes. "Hoje esquentou e essa luz de fim de tarde está muito legal no autódromo. Claro que o ambiente na equipe toda está muito bacana, por causa desse trabalho todo que começamos a fazer na quarta-feira. E com a vitória na Sprint deixou todo mundo mais feliz ainda para trabalhar".

Neste domingo, as atividades começam com o quali. Os dois pilotos vão para pista, com os titulares da Porsche Cup C6 Bank Mastercard no Grupo A e os convidados no Grupo B. O grid é definido pela média das voltas. A largada para a corrida de 300km está marcada para 13h, com transmissão ao vivo do Motorsport.com, Band e SporTV3 para o Brasil, Fox Sports para Argentina e canais oficiais da categoria no Youtube e Facebook.

Entre as novidades da temporada, está a atribuição de pontos por segmentos, nos moldes do que acontece na Nascar. Assim, haverá um sprint na 32ª volta, o que promete apimentar ainda mais a disputa.

Treino livre – Carrera Cup:

#1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas 1:41.916 #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +0.163 #17 Leonardo Sanchez e Átila Abreu** +0.320 #87 Nelson Monteiro e Alan Hellmeister** +0.326 #7 Miguel Paludo e Dennis Dirani +0.332 #888 Lineu Pires e Beto Gresse** +0.379 #80 Rouman Ziemkiewicz e Gabriel Casagrande* +0.443 #25 Paulo Sousa e Galid Osman** +0.458 #5 Sylvio de Barros e Ricardo Mauricio** +0.482 #8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta +0.608 #121 João Barbosa e João Gonçalves** +0.716 #26 Christian Hahn e Diego Nunes +0.719 #70 Lucas Salles e Rafael Suzuki* +0.740 #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* +0.851 #116 Marcelo Hahn e Allam Khodair* +1.004 #29 Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr +1.081 #77 Francisco Horta e William Freire* +1.137 #85 Eduardo Menossi e Pedro Boesel* +1.152 #33 Bruno Campos e Giuliano Losacco** +1.330 #44 Gustavo Farah e Sebastian Moreno** +1.396 #16 Renan Pizii e Danilo Dirani +1.405 #99 Jeff Giassi e Nicolas Costa +1.646 #9 Edu Guedes e Carlos Ambrosio** +2.174 #73 Adroaldo Weisheimer e Enzo Elias** +3.317

*Sport

**Trophy

Treino livre – Challenge:

#199 Nelson Marcondes e Renan Guerra 1:44.411 #34 Ricardo Fontanari e Matheus Iorio +0.307 #66 Sadak Leite e Fabio Carbone** +0.450 #555 Ayman Darwich e Sergio Jimenez +0.500 #777 Josimar Junior e Sergio Ramalho* +0.506 #145 Carlos Renaux e Luiz Razia +1.414 #83 Marco Billi e Maurizio Billi** +1.666 #002 Junior Dinardi e Yuri Alves** +1.681 #74 Piero Cifali e André Bragantini Jr** +1.866 #14 Andre Gaidzinski e Ramon Alcaraz** +3.072

*Sport

**Trophy

Porsche Cup – Etapa 5 – Termas de Río Hondo:

Domingo, 14 de agosto de 2022

09:00 – 09:10 – Classificação Grupo A – Carrera Cup

09:25 – 09:35 – Classificação Grupo B – Carrera Cup

09:50 – 10:00 – Classificação Grupo A – Sprint Challenge

10:15 – 10:25 – Classificação Grupo B – Sprint Challenge

13:05 – 15:50 – Corrida (300 km ou 2h45) – Todos

