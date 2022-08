Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado aconteceu o treino livre para os 300 km de Termas de Rio Hondo da Porsche Cup e Leo Sanchez e Átila Abreu terminaram na terceira posição geral, sendo os mais rápidos da classe Rookie.

Por ter competido durante a etapa de Sprint em Termas e para dar mais tempo de pista ao convidado, Leonardo Sanchez acompanhou as atividades do lado de fora do bólido da Porsche.

Átila Abreu esteve entre os 10 mais bem colocados durante toda a sessão. O piloto que compete pela primeira vez no traçado de 4.805 metros da pista argentina mostrou rápida adaptação e no final do treino livre cravou a terceira melhor marca.

A dupla bicampeã da competição na classe Challenge Sport encara o desafio de triunfar na Carrera, principal divisão da Porsche Cup. O carro é o novíssimo modelo 992, carro que estreia na temporada 2022.

Com prova programada para 300 km ou 2h45min de duração, a pista argentina será palco da primeira exibição dos novos carros da categoria em um evento de Endurance

Para deixar as disputas ainda mais emocionantes durante as corridas o regulamento de 2022 trouxe a segmentação das corridas e pontuação parcial.

Na metade das provas serão atribuídos 40% dos pontos às equipes que tiverem percorrido 75% do segmento inicial e realizado pelo menos um pit-stop obrigatório. Em Termas de Río Hondo, o segmento inicial terá 32 voltas, com a corrida completa prevista para 63.

“O carro é bom, um pouquinho traseiro, mas aqui a gente não tem tanto recurso para mexer, né?", disse Átila. "A gente tentou várias coisas durante o treino, mas não deu para sanar de fato o problema. Mas foi bom para poder testar, ver o que dá para fazer de fato para a corrida".

"A tomada vai ser numa temperatura mais fria, um pouco diferente do que a gente andou agora, mas muito parecido com o horário da corrida. Então deu para ver o carro para a corrida, com pneus e tudo o mais".

"Fiquei animado, estava sempre entre os mais rápidos. Sei onde está essa diferençazinha, mas a gente não conseguiu, com os poucos recursos que pode na categoria mexer, sanar isso daí. Vamos conversar um pouquinho mais para o fim do dia para melhorar amanhã. Sobre a pista, eu gostei bastante. É uma baita de uma pista, muitas áreas de escape, gostosa, que te convida a andar rápido, bem fluída. Um traçado muito legal".

"Então acho que a corrida vai ser muito interessante. Fora do traçado é muito sujo, né? Em uma corrida de quase três horas, andar fora do trilho também pode ser muito prejudicial. E tem muito a questão da brita, que quem for para fora pode voltar com sujeira. A pista tende a mudar bastante durante a corrida, mas com certeza é uma das melhores em que já guiei".

O Motorsport.com, os canais SporTV e a Band exibem a corrida na íntegra ao vivo a partir das 13h para o Brasil. Além dos canais oficiais da Porsche Cup, a prova será transmitida ao vivo também para a Argentina, pela Fox Sports.

Programação

Domingo, 14 de agosto de 2022

09:00 – Classificação Carrera Cup

13:05 – Corrida (300 km ou 2h45)

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: