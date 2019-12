Dupla Vitor Baptista e Filipe Albuquerque vencem Porsche Endurance 500 e dupla Hellmeister/Seripieri levantam campeonato

Os jovens irmãos Vitor e Felipe Baptista, de 21 e 16 anos, respectivamente, foram as principais estrelas dos 500km de Interlagos, a mais importante prova do calendário da Porsche Carrera Endurance Series. Os dois competiram pela equipe Hero Motorsport, que pelo segundo ano consecutivo conquista a vitória na prova – em 2018, venceu com o também jovem Gaetano Di Mauro, que depois disso ascenderia à Stock Car, e o experiente Nonô Figueiredo.

Neste sábado, Vitor e o português Filipe Alburquerque, de 34 anos, conquistaram a vitória na corrida, que teve duração de 3h44min e várias duplas se alternando na liderança. O elemento dramático da vitória aconteceu quando, no início da corrida, uma das rodas do carro dos vencedores se soltou e os obrigou a voltar ao box e largar da última posição.

Disputa familiar – Vitor Baptista disse que a disputa familiar o incentivou a andar forte na corrida de hoje: “O meu irmão caçula foi o pole ontem. Ele fez um tempo melhor do que o meu, então eu cheguei aqui hoje pensando que tinha que acelerar pra não ficar chato em casa...”, brincou o vencedor.

Sobre o drama do início da prova, Vitor frisou que o fato não abalou a equipe. “Íamos largar de nono e a roda caiu na volta de apresentação. O meu parceiro teve que largar em último. Nesse momento nós pensamos: caramba, o que vai acontecer agora. Balançou mas a gente não se abalou de verdade, a nossa equipe se manteve focada e com a cabeça erguida e isso nos motivou a trabalhar duro, como um time unido mesmo, e com muita certeza de que estávamos fazendo o nosso melhor”, disse o piloto da Hero.

Vitor Baptista frisou que o início de prova eficiente de sua parceria com o português Albuquerque foi importante para reverter a situação. “O Filipe fez uma largada muito boa e conseguiu ganhar várias posições”, lembrou ele. “Em menos de uma hora a gente já estava brigando para nos colocar entre os seis primeiros”, observou. Para ele, o carro preparado pela Hero Motorsport foi competitivo em todos os momentos. “O acerto da nossa equipe era muito bom e tivemos a sorte de contar com o Albuquerque, um piloto português muito rápido. Como eu também corri com esse carro neste ano, tudo conspirou para a gente fazer uma grande prova. Outro momento chave foi quando começou a chover e eu e o Filipe dissemos à equipe que preferíamos continuar com pneus de pista seca. Por estarmos lá na pista, tínhamos uma boa condição de fazer a leitura correta de como o piso estava se comportando – e isso foi realmente decisivo para nos manter brigando pela ponta e conseguir essa vitória fantástica”.

Confira o resultado da prova:

1) Vitor Baptista/Filipe Albuquerque, 117 voltas em 3h44min053s

2) Werner Neugbauer/Ricardo Zonta, a 11s062

3) Alceu Feldmann/Gabriel Casagrande, a 12s785

4) Luca Seripieri/Allam Hellmeister, a 22s992

5) Pedro Aguiar/Guilherme Salas, a 25s424

6) Silvio de Barros/Cacá Bueno, a 43s764

7) Carlos Ambrósio/Denis Dirani, a 1 volta

8) Miguel Paludo/Justin Allgaier, a 1 volta

9) Ricardo Baptista/Lucas Di Grassi, a 1 volta

10) Felipe Baptista/Esteban Guerrieri, a 2 voltas