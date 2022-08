Carregar reprodutor de áudio

Na temporada marcada pela maior alternância de vencedores da história da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, Enzo Elias havia chegado à Argentina como o único competidor entre os mais de 40 do evento a repetir vitória em 2022. E finalizou a etapa de Termas de Río Hondo como o único a triunfar três vezes no ano.

A ultrapassagem pela vitória na Carrera Cup veio a duas voltas do final, com o carro #73 superando um aguerrido Rodrigo Mello com o Porsche #29. Como consequência, Enzo agora é vice-líder na tabela de pontos, 20 pontos atrás de Marçal Müller, quarto na corrida de sexta-feira.

Nas classes Sport e Rookie, Lucas Salles e Lineu Pires, vencedores da véspera, repetiram seus triunfos, ampliando um pouco mais as margens que têm na liderança dos subcampeonatos.

Pela Sprint Challenge também houve uma repetição de vencedor. Após viajar mais de 2 mil quilômetros de moto para a etapa internacional de 2022, Nelson Marcondes saltou de terceiro para segundo na largada e depois passou Vina Neves.

Ele foi firme na relargada para ganhar pela segunda vez no ano, controlando o assédio de Cristian Mohr no final. Com a vitória, Marcondes avançou de quinto para terceiro na tabela de pontos.

A liderança do campeonato segue nas mãos de Raijan Mascarello, quarto colocado depois de uma batalha com Marcio Mauro.

Miguel Mariotti subiu na posição final do pódio geral e levantou a vitória na classe Sport. Na Rookie, Gustavo Zanon repetiu o triunfo da véspera.

A próxima etapa de Sprint da Porsche Cup C6 Bank Mastercard acontece em Goiânia, nos dias 8 e 9 de outubro. Antes disso os carros de competição mais produzidos no planeta diputam a abertura do campeonato de Endurance, neste domingo.

Tudo sobre as corridas

Carrera Cup

O pole Rodrigo Mello sustentou a liderança, enquanto Lucas Salles passou Lineu Pires para ser segundo. O #888 ainda perdeu posições para Enzo Elias, Marçal Muller, Werner e Pedro Aguiar na primeira volta.

Mello tentava abrir vantagem na frente, enquanto Enzo atacava Salles para ser vice-líder na volta 2. Werner passou Marçal, assumindo o quarto lugar na mesma volta.

Na abertura da volta 5, a diferença entre Mello e Enzo foi de 0,3s na linha de chegada. O brasiliense passou no fim da reta Oposta, mas levou um “X” clássico do piloto do Porsche #29.

Apesar do incansável assédio de Enzo sobre Mello, o pole defendia com habilidade por mais de 10 minutos. Werner passou Salles e veio tirando a vantagem para a dupla na razão de 1s por volta, disposto a tentar repetir a vitória da véspera. Muller aparecia em quarto, com Aguiar em quinto. Em sexto, Salles liderava na Sport enquanto a liderança da Rookie era de Lineu, em décimo.

A seis minutos da bandeirada, foi acionado o safety car para resgate do carro de Gustavo Farah, atolado na caixa de brita.

A corrida relargou com 3 minutos para o final. Enzo passou Mello na freada da reta Oposta. Werner tentou acompanhar, mas logo tratou de se ocupar em defender ataques de Marçal. Então chegaram para a disputa Pizii, Aguiar, Paludo e Hahn.

Enzo levou até a bandeirada para vencer pela terceira vez no ano. Em segundo, Mello conquistou seu melhor resultado da vida na Carrera Cup. Werner foi terceiro, Marçal quarto e Pizii quinto. Em Nono Salles venceu novamente na Sport, uma posição à frente de Lineu, vencedor na Rookie.

“O Rodrigo fez um trabalho incrível, tenho de parabenizá-lo", disse Elias. "Foi bem duro, esse carro é bem difícil de ultrapassar, é bem difícil de colocar. E eu sabia quem eram meus concorrentes ao título, então estava focando bastante nisso".

"Estava marcando eles. Ainda estava tendo aquela margem de cautela para não jogar tudo fora. Foram várias tentativas e eu sempre conservando. Mas ali no final surgiu uma oportunidade um pouco mais clara e eu ataquei. Foi e a gente venceu".

"Aproxima ainda mais do campeonato, em que estamos sofrendo bastante ainda por causa da primeira etapa, mas parece que agora está praticamente tudo sanado e a gente vai brigar até o fim para levar esse título".

“Foi uma dificuldade imensa este lastro de 50 quilos durante esse fim de semana todo", comentou Müller. "Mas a gente conseguiu administrar bem, fazer duas provas boas e somar bons pontos para o campeonato".

“O fim de semana começou torto, literalmente", analisou Mello. "Eu bati na abertura da primeira volta do primeiro treino. Fiquei sem andar o primeiro dia inteiro. Ontem tive de recuperar. Consegui fazer um treino livre muito bom. Fui para o classificatório e caiu meu spoiler dianteiro do nada, não consegui fazer uma volta boa e tive de largar em 16º".

"Escalei até a sétima posição, e tive a sorte da inversão de grid para largar na pole hoje. Já estava muito feliz, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Não tinha obrigação nenhuma, não estava disputando o campeonato. Então eu só queria desfrutar do momento. E desfrutar do momento no automobilismo, para mim, significa aproveitar cada curva".

"Não fiquei pensando em quantas voltas faltavam, em onde tava o Enzo... Pensava na próxima curva, em me defender ou não e fui fazendo. Quase deu para ganhar, eu atrasei um pouquinho a freada... Se eu tivesse freado cinco metrinhos antes, tinha conseguido fechar. Mas faz parte. Disputar com ele já foi um negócio incrível para mim. Tô muito feliz, para mim é como uma vitória esse segundo lugar".

“Primeiro, esta pista é maravilhosa, a mais legal que eu já guiei e com esse carro é ainda mais especial", disse Salles. "Hoje foi mais difícil porque o ritmo tava muito forte com o pessoal da frente. Tentei acompanhá-los para ver se abria uma vantagem para o pessoal da minha classe e deu certo. No final foi ficando mais difícil, o carro ficou meio traseiro. Sujei os pneus no safety car, a relargada ofi mais difícil, mas deu certo no final, tô muito feliz".

Sprint Challenge

Saindo de terceiro, Nelson Marcondes passou Marcio Mauro e atacou decidido para assumir a ponta na largada, mas o pole Vina Neves defendeu sua linha com autoridade. Christian Mohr e Marcelo Tomasoni completavam o top5 no encerramento da primeira volta.

Na volta seguinte, o #199 avançou para primeiro lugar ao mergulhar por dentro na freada da curva 7. A briga pela liderança na classe Sport também era bonita, com Guilherme Bottura e Miguel Mariotti se alternando na sexta posição da prova. Em nono Gustavo Zanon liderava pela Rookie.

O safety car foi acionado na quarta volta, quando estavam fora da corrida Ayman Darwich, Nasser Aboultaif, Marco Billi, Ramon Alcaraz e Junior Dinardi.

Na volta 8 a prova relargou e Marcondes foi bem na manutenção da ponta. Mohr atacou Neves e subiu para segundo lugar. No giro seguinte foi a vez de Marcio Mauro passar o Porsche #20.

Imediatamente atrás, Tomasoni e Mascarello vinham lado a lado disputando cada palmo do asfalto argentino.

Na décima volta, Tomasoni mergulhou por dentro e emparelhou com Neves. Este fez a tomada da curva e os carros fizeram contato, ambos abandonando. Mascarello foi o maior favorecido, avançando para quarto lugar. Mariotti entrou no top5.

Faltavam três minutos para a abertura da volta final e o líder do campeonato abriu temporada de caça sobre Marcio Mauro. Ele passou para terceiro e levou o troco algumas curvas depois.

A seguir Mascarello ficou à mercê de Mariotti e Bottura. Fontanari então chegou para a briga.

Bottura foi rodado na última curva da penúltima volta, enquanto Mascarello retomava o ataque sobre Mauro, e Fontanari sobre Mariotti pela quinta posição.

Na bandeirada Nelson Marcondes virou o segundo piloto a repetir vitória na Sprint Challenge, com Mohr em segundo. Na batalha pelo terceiro lugar deu Marcio Mauro, com Raijan em quarto e Mariotti completando o pódio (ainda com direito à vitória na Sport). Em nono, Zanon repetiu a vitória na Rookie.

“Na verdade, vim me aquecendo", disse Marcondes. "Foram 2.400 quilômetros de moto para chegar aqui bem quente. A corrida foi sensacional. Logo na largada ganhei uma posição, fui para segundo. Depois uma disputa muito legal com o Vina Neves".

"É muito legal quando a gente disputa posição com outro piloto que sabe onde colocar o carro e não bate. Foi muito legal a disputa com ele, foi uma ultrapassagem superlimpa. E no final sofri um supercalor do Cristian Mohr. Ele veio tirando, tirando... mas me concentrei e consegui abrir de novo e no final era só trazer pra casa".

“Desde o início eu venho falando", comentou Mascarello. "A nossa meta é o campeonato. Hoje eu até arrisquei um pouquinho, acabei saindo da pista, voltei lá atrás e consegui ainda a quarta colocação, o que foi excepcional. O carro tava muito bom. Então com a vitória e um quarto lugar, acho que a gente se mantém em primeiro. Essa é a meta".

"Não precisa ganhar corrida, o negócio é ganhar o campeonato. Quem ganha o campeonato é quem chega com mais pontos, não quem ganha mais corridas. Ainda temos mais quatro corridas pela frente, tem muito chão, claro, os pilotos estão chegando perto, todo mundo meio embolado. Mas eu acho que é fazer a coisa certa".

"A equipe fez um carro perfeito para essa pista, que é um espetáculo de autódromo. Para pilotar é fantástico, é uma montanha-russa plana. É muito legal. Vamos ver se a gente consegue nosso objetivo, lá em novembro, junto com a Fórmula 1, que é levantar esse título".

“Este fim de semana foi muito bom para nós", analisou Mariotti. "Chegamos aqui na Argentina... Nunca tinha pisado aqui, minha primeira viagem internacional. Um autódromo espetacular, show de bola. Conseguimos pegar todas as curvas do circuito, nos adaptamos muito bem. E o resultado veio hoje, graças a Deus. Agora é focar total na próxima etapa lá em Goiânia e ir com tudo".

“A gente tem conseguido ir bem em quase todas as etapas", disse Bottura. "Aqui foi muito legal, pista nova, qualidade internacional. Ontem foi um pouco melhor, fiquei em segundo, hoje acabei levando um toque, rodando, mas voltei para a pista e salvei um quarto lugar. Agora vamos para Goiânia tentar fazer uma quinta etapa forte".

Resultados das Corridas de Sexta-Feira:

Carrera Cup

1. #73 Enzo Elias 26:54.719

2. #29 Rodrigo Mello +1.291

3. #8 Werner Neugebauer +1.854

4. #544 Marçal Muller +3.888

5. #16 Renan Pizii +4.319

6. #20 Pedro Aguiar +4.593

7. #7 Miguel Paludo +4.929

8. #26 Christian Hahn +5.544

9. #70 Lucas Salles* +6.627

10. #888 Lineu Pires** +7.294

11. #87 Nelson Monteiro** +7.663

12. #3 Franco Giaffone* +8.347

13. #1 Alceu Feldmann +8.813

14. #88 Georgios Frangulis* +11.420

15. #85 Eduardo Menossi* +12.844

16. #5 Sylvio de Barros** +15.626

17. #9 Edu Guedes** +16.389

18. #33 Bruno Campos** +16.879

19. #17 Leonardo Sanchez** +17.757

20. #121 João Barbosa** +26.414

21. #116 Marcelo Hahn* -1 volta

22. #80 Rouman Ziemkiewicz* -1 volta

23. #77 Francisco Horta* -1 volta

24. #25 Paulo Sousa** -1 volta

DNF

#44 Gustavo Farah**

DNF

*Sport

**Rookie

Sprint Challenge

1. #199 Nelson Marcondes +27:58.239

2. #3 Cristian Mohr +1.942

3. #11 Marcio Mauro +8.979

4. #80 Raijan Mascarello +9.137

5. #21 Miguel Mariotti* +10.075

6. #17 Ricardo Fontanari +10.301

7. #69 Daniel Correa +14.574

8. #1 Urubatan Junior +15.553

9. #33 Gustavo Zanon** +20.216

10. #77 Josimar Junior* +23.273

11. #117 Guilherme Bottura* +24.302

12. #66 Sadak Leite** +27.710

13. #71 SangHo Kim** +41.054

14. #14 Andre Gaidzinski* +58.749

15. #74 Piero Cifali** -3 voltas

16. #20 Vina Neves -4 voltas

DNF

#5 Marcelo Tomasoni

#99 Nasser Aboultaif**

#002 Junior Dinardi**

#83 Marco Billi

#55 Ramon Alcaraz*

#555 Ayman Darwich

*Sport

**Rookie

Classificação dos Campeonatos:

Carrera Cup

1. #544 Marçal Muller, 140 pontos

2. #73 Enzo Elias, 120

3. #26 Christian Hahn, 112

4. #1 Alceu Feldmann, 97

#20 Pedro Aguiar, 97

6. #7 Miguel Paludo, 93

7. #70 Lucas Salles, 71

8. #16 Renan Pizii, 68

9. #8 Werner Neugebauer, 67

10. #3 Franco Giaffone, 53

11. #888 Lineu Pires, 50

12. #29 Rodrigo Mello, 40

13. #87 Nelson Monteiro, 38

14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 25

15. #116 Marcelo Hahn, 18

16. #88 Georgios Frangulis, 17

17. #77 Francisco Horta, 15

18. #85 Eduardo Menossi, 14

19. #5 Sylvio de Barros, 10

20. #33 Bruno Campos, 9

21. #17 Leonardo Sanchez, 5

22. #25 Paulo Sousa, 2

#121 João Barbosa, 2

24. #44 Gustavo Farah, 1

25. #9 Edu Guedes, 0

Carrera Cup Sport

1. #70 Lucas Salles, 77 pontos

2. #3 Franco Giaffone, 66

3. #80 Rouman Ziemkiewicz, 40

4. #88 Georgios Frangulis, 38

5. #85 Eduardo Menossi, 37

6. #77 Francisco Horta, 36

7. #116 Marcelo Hahn, 26

Carrera Cup Rookie

1. #888 Lineu Pires, 80 pontos

2. #87 Nelson Monteiro, 69

3. #33 Bruno Campos, 51

4. #5 Sylvio de Barros, 33

5. #121 João Barbosa, 32

6. #9 Edu Guedes, 31

7. #44 Gustavo Farah, 23

8. #25 Paulo Sousa, 21

#17 Leonardo Sanchez, 21

Sprint Challenge

1. #80 Raijan Mascarello, 118 pontos

2. #3 Cristian Mohr, 104

3. #199 Nelson Marcondes, 95

4. #555 Ayman Darwich, 83

5. #5 Marcelo Tomasoni, 77

#1 Urubatan Junior, 77

7. #69 Daniel Correa, 66

8. #117 Guilherme Bottura, 63

9. #20 Vina Neves, 59

10. #17 Ricardo Fontanari, 52

11. #55 Ramon Alcaraz, 47

#11 Márcio Mauro, 47

13. #22 Caio Castro, 44

14. #77 Josimar Junior, 42

15. #14 André Gaidzinski, 37

16. #33 Gustavo Zanon, 36

17. #21 Miguel Mariotti, 28

18. #71 SangHo Kim, 27

19. #7 Piero Cifali, 19

20. #99 Nasser Aboultaif, 17

21. #58 Cláudio Simão, 10

22. #2 Junior Dinardi, 9

23. #66 Sadak Leite, 4

24. #83 Marco Billi, 2

25. #78 Rafael Cardoso, 0

#52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Sport

1. #117 Guilherme Bottura, 65 pontos

2. #55 Ramon Alcaraz, 47

3. #77 Josimar Junior, 46

4. #33 Gustavo Zanon, 44

5. #14 André Gaidzinski, 41

6. #71 SangHo Kim, 28

7. #21 Miguel Mariotti, 26

8. #7 Piero Cifali, 23

9. #99 Nasser Aboultaif, 19

10. #58 Cláudio Simão, 8

11. #2 Junior Dinardi, 7

12. #78 Rafael Cardoso, 4

#66 Sadak Leite, 4

14. #52 Beto Posses, 0

Sprint Challenge Rookie

1. #33 Gustavo Zanon, 71 pontos

2. #7 Piero Cifali, 56

3. #71 SangHo Kim, 54

4. #99 Nasser Aboultaif, 38

5. #2 Junior Dinardi, 12

6. #78 Rafael Cardoso, 8

#66 Sadak Leite, 8

Veja como foi a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?