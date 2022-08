Carregar reprodutor de áudio

Josimar Junior conquistou a vice-liderança entre os carros da Sprint Challenge Sport, na segunda corrida da quarta etapa da Porsche Cup C6 Bank Mastercard, maior competição monomarca da América Latina, realizada na pista argentina de Termas de Río Hondo, na província de Santiago del Estero.

Na geral da categoria, o piloto pernambucano, patrocinado pela Hebron/Energiclin, chegou na décima posição. Com a corrida final da quarta etapa do campeonato Sprint, o Porsche 991.2 #77 conserva a terceira posição entre os carros da classe Sport e o 14º lugar entre todos os competidores da Sprint Challenge.

Na primeira corrida da etapa, Josimar vinha fazendo uma boa corrida e chegou a ficar na quinta posição geral e liderar os pilotos da Sport antes de ter um furo no pneu e ter que abandonar a prova. Com isso, largou nesta sexta na quarto da sua classe. O desempenho conservador na prova do dia, aliado a contratempos com outros competidores, deixou o pernambucano em uma posição confortável, com boa pontuação em ambas tabelas do campeonato.

“A pista é muito boa e o traçado é bem diferente de todas as pistas que andei no Brasil, com curvas de alta longas, o que deixa a guiada bem prazerosa. Para o Endurance, vamos estudar bastante, para fazer uma corrida bem competitiva. Estratégia conta muito, claro, aliado a velocidade”, revela o piloto da Hebron que vai disputar as provas da primeira etapa do Campeonato Endurance neste domingo, 14 de agosto, dividindo o volante do Porsche #77 com o conterrâneo Sérgio Ramalho.

Neste sábado, a programação será toda dedicada aos treinos livres do Endurance, com a participação dos pilotos convidados, inscritos em duplas com os competidores regulares da Porsche Cup C6 Bank Mastercard. No domingo pela manhã, seguem os classificatórios para a corrida de 300 km, que larga no início da tarde.

Todas as provas da Porsche Cup C6 Bank Mastercard têm transmissão ao vivo, via streaming no Motorsport.com, pelos canais oficiais da categoria e SporTV. Todos esses canais também exibem as provas de Endurance, que será apresentada ao vivo na Argentina pela Fox Sports e no Brasil pela Band.

Josimar Júnior disputará a Porsche Cup e, para as provas Sprint, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte do Grupo Dislub Equador, Duramais, Exmed e JBS Motors.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?