Carregar reprodutor de áudio

O brasiliense Enzo Elias ficou em segundo lugar na primeira corrida da etapa de Goiânia da Porsche Carrera Cup. Com o resultado, ele descontou para 12 margem do líder do campeonato nos pontos corridos e, se fossem aplicados hoje os dos dois descartes regulamentares, apareceria em primeiro nos pontos.

Na pontuação total, o placar aponta 152 a 140 para Marçal Müller. Sem considerar os dois piores resultados de cada um, Enzo aparece na frente com 128 a 126.

Enzo largou em segundo e ficou por fora em um 3-wide na curva 1 em virtude de um mergulho agressivo de Miguel Paludo pela linha interna na largada. O brasiliense momentaneamente caiu para terceiro, atrás de Werner Neugebauer. Mas na freada para a curva 3 recuperou a vice-liderança e partiu para o ataque ao atual campeão da Carrera Cup.

Na primeira metade da corrida, o representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup acompanhou Paludo, mantendo a diferença para o ponteiro na casa de 0.5s.

O carro de segurança foi acionado na volta 10, para relargada na passagem seguinte. Enzo tentou atacar, mas acabou tendo a manobra neutralizada.

Ele novamente manteve a margem do líder em menos de 1s. Mas sem um erro de Paludo, que tinha o carro mais leve, não foi possível emparelhar para tentar mais uma vitória em 2022.

Com o resultado, Enzo reduziu de 20 para 12 a diferença para o líder do campeonato, Marçal Müller, que terminou em nono.

Os dois partem lado a lado na segunda fila para a corrida deste domingo, com Enzo por dentro. A prova tem largada programada para 13h10, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com, Band e canais SporTV.

“Foi bem intenso", disse o piloto. "O calor de Goiânia nunca dá trégua para a gente e o Miguel conseguiu uma largada espetacular. Eu não esperava. Achei que era eu e o Werner ali. Daí consegui passar o Werner. Sabia que P2 era importante, pois o Marçal estava mais atrás".

"Mas mesmo assim, no campeonato com descartes assumi a liderança e no fim do ano é isso que vale. Parabéns ao Miguel, um grande campeão, e ao Werner pela bela disputa no início. Amanhã vamos com tudo”.

Veja como foram as corridas de sábado da Porsche Cup em Goiânia:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music