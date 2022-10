Carregar reprodutor de áudio

Após assumir a liderança no campeonato da Porsche Carrera Cup na pontuação com descartes no sábado, Enzo Elias avançou para o primeiro lugar também nos pontos corridos graças a uma tocada impecável para vencer novamente na temporada.

Na pontuação total, o representante da Farben tem 162 pontos, contra os mesmos 162 de Marçal Müller (que venceu apenas uma vez). Aplicados os dois descartes previstos em regulamento, o placar aponta 150 a 140 em favor do piloto da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup.

Enzo Elias venceu pela quarta vez em cinco etapas da Porsche Carrera Cup neste domingo em Goiânia. Depois de conquistar um segundo lugar no sábado, o brasiliense selou mais um triunfo em 2022 com uma formidável largada.

“O calor de Goiânia nunca dá trégua para a gente. O Miguel Paludo conseguiu uma largada espetacular. Eu não esperava isso. Achei que estávamos ali apenas o Werner Neugebauer e eu. Consegui passar o Werner ainda na primeira volta. Eu sabia que um segundo lugar seria importante, pois o Marçal Müller estava mais atrás, então fiquei satisfeito com o resultado”, disse o jovem brasiliense.

“Foi difícil tirar a diferença de pontos para o Marçal até aqui. Desde a prova de Interlagos não foi fácil enxergar esse cenário que vivo hoje ao liderar o campeonato, considerando os descartes, que é o que vale pela regra. Venho trabalhando duro e tenho somado em média 20 pontos por corrida, então, eu estava confiante de que eu reverteria essa desvantagem. Vou buscar esse título na última etapa em Interlagos”, finalizou Elias

Partindo de terceiro no grid, ele se espremeu por dentro do pole Rodrigo Mello e contornou a primeira curva na liderança. Foi controlando a distância acima de 1s para o segundo colocado, com seguidas melhores voltas na primeira metade da prova, e foi o primeiro a ver a bandeira quadriculada. Ele venceu com margem de 2.546s sobre o segundo colocado.

Antes de Goiânia, Enzo havia vencido no Velocitta, Interlagos e Termas de Río Hondo. Ele é o único piloto do grid da Carrera Cup com mais de uma vitória na temporada que marca a estreia dos novos carros da geração 992.

“Foi difícil. Depois da primeira corrida de Interlagos era muito complicado imaginar esse cenário. Mas a partir da segunda corrida que eu ganhei, nosso pior resultado foi P2. A gente sabia que tinha velocidade e enfrentamos problemas no qualificatório, que complicaram nossas corridas 1 e 2. Depois crescemos muito e vamos motivados para buscar esse título em Interlagos. Agradeço a equipe e a todo mundo que torceu e acompanhou. Vou dar o meu melhor em São Paulo”

Seu próximo compromisso pelo campeonato de Sprint é a decisão do título, na etapa preliminar da F1 nos dias 12 e 13 de novembro. Na próxima semana, Enzo pilota o carro #73 em dupla com Adroaldo Weisheimer na segunda etapa do campeonato de Endurance.

