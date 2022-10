Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana em Goiânia terminou com um saldo positivo para o piloto Werner Neugebauer. Em duas corridas válidas pela quinta etapa do campeonato Sprint da Porsche Carrera Brasil, o gaúcho esteve no pódio nas duas oportunidades: um terceiro lugar na primeira prova e um segundo lugar na segunda.

Nas duas corridas o #8 partiu da primeira fila, com a pole position na 1 e de segundo lugar na 2. Terminados os compromissos nas corridas curtas neste sábado (8) e domingo (9), agora é hora de pensar no campeonato de corridas longas, o Endurance, que terá Goiânia como palco nos próximos dias 15 e 16.

Werner praticamente não tem mais chances de título no campeonato Sprint, já que os problemas no início da temporada impactam diretamente na somatória dos pontos. Focado no Endurance, onde tem a companhia de Ricardo Zonta, a Mahrte Racing Team usou o fim de semana como laboratório.

“É um bom treino. A gente fez um ótimo final de semana para o Sprint e se eu estivesse no campeonato seriam pontos excelentes. Mas foi bom porque no Endurance a gente está no jogo e conseguimos entender bem como é que vai funcionar, como é que está o carro, como é que a gente está e o que a gente precisa fazer... então é uma boa preparação”, disse o campeão Sprint em 2018 e overall 2019.

Foi um fim de semana muito importante para os números do gaúcho na temporada. No sábado o piloto do Porsche GT3 992 #8 cravou a sua terceira pole position na temporada, que teve cinco sessões classificatórias até o momento. Também foi a terceira presença no pódio em quatro corridas disputadas em Goiânia.

Para a corrida deste domingo, Werner largou da primeira fila ao lado de Rodrigo Mello. Ao apagar das luzes vermelhas, Mello tentou defender a posição e deu espaço para Enzo Elias se posicionar e saltar de terceiro para primeiro, enquanto Werner se manteve na posição de largada e conseguiu administrar bem para somar pontos para o campeonato.

Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

Resultado da Corrida 2 em Goiânia (top 5):

1. Enzo Elias, 19 voltas em 27min34s419

2. Werner Neugebauer, a 2s546

3. Renan Pizii, a 6s548

4. Christian Hahn, a 8s263

5. Miguel Paludo, a 9s007

