Carregar reprodutor de áudio

A corrida 2 da Sprint Challenge da Porsche Cup em Goiânia teve um sabor especial para Daniel Correa. O triunfo não marcou apenas uma vitória em casa, mas também o fim de um jejum que já vinha desde 2015.

Correa estreou na Porsche Cup em 2015, sendo campeão logo no primeiro ano, mas acabou saindo da categoria em 2016 em meio a um momento difícil, retornando ao grid apenas no ano passado.

Agora, ele volta a sentir a sensação de vencer, mas, para isso, precisou superar uma corrida bastante complicada, com três acidentes sérios e duas intervenções do safety car, que o fizeram ficar sempre de olho no retrovisor.

“Olha, foi bem complicado, porque a corrida mostrou que os carros são bem iguais. A estratégia tinha um dilema nas relargadas: esquentar o pneu para ser rápido na saída ou não esquentar”.

“Eu adotei a estratégia, assumi o risco e fui. Foi uma corrida extremamente complicada, porque dentro do carro devia estar próximo dos 60 graus, você começa a desidratar e o reflexo deixa de ser o mesmo. Ainda bem que deu certo”.

Segundo o piloto, a possibilidade de vencer novamente na Porsche Cup não passou pela sua cabeça durante a prova, mas admite que vencer em casa tem algo de especial.

“Na verdade, não me cobro nada disso. Em 2015, quando eu venci [pela última vez], eu fui campeão, no meu ano de estreia. Aí eu parei em 2016 e voltei somente em 2021. Então ganhar em Goiânia tem um sabor especial”.

“Mas, se falar que ganhar em casa não faz diferença é mentira. Faz muita diferença sim”.

E, para Correa, a vitória lhe dá um ânimo a mais para a disputa da final da Sprint no próximo mês em Interlagos: “Vamos levar a bandeira de Goiás para ver se dá mais sorte na etapa”.

Veja como foram corridas de domingo da Porsche Cup em Goiânia:

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music