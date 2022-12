Carregar reprodutor de áudio

Os 500 km de Interlagos da Porsche Cup marcaram o encerramento de uma temporada vitoriosa para Enzo Elias e Adroaldo Weisheimer. Neste sábado, a dupla venceu a prova na Carrera Rookie, ficando no segundo lugar geral, e, de quebra, eles se sagraram campeões da classe no endurance.

Além disso, Elias, que já havia conquistado o título de Sprint na Carrera Cup, sagrou-se campeão overall, disputa que soma os resultados das provas de curta e de longa duração. Em ano brilhante, Elias conquistou o título da Porsche Carrera Cup Sprint com cinco vitórias e sete pódios na temporada, além de ser o representante brasileiro no Porsche Junior Program e vencer uma prova na Stock Car.

Weisheimer também brilhou em 2022: além de conquistar o título da Porsche Endurance na classe Carrera Rookie em seu ano de estreia, o piloto representou o Brasil na modalidade de rally do FIA Motorsport Games.

Em uma tarde de muita chuva em Interlagos, a corrida foi iniciada sob regime de safety car. Elias estava no comando do carro #73 e, na abertura da quarta volta, houve a bandeira verde, com o piloto se mantendo longe dos incidentes.

Na quinta volta, Elias superou Lineu Pires e assumiu a liderança da Carrera Rookie. Neste momento, o carro #73 ocupava o décimo lugar da prova. O campeão de 2022 da Carrera Sprint seguia fazendo uma prova espetacular no asfalto molhado de Interlagos e, em 10 voltas, assumiu o quarto lugar geral, num avanço de 11 posições. Na sequência, Elias seguia com muita velocidade: após 21 voltas, o piloto ocupava o terceiro lugar geral e mantinha a liderança na Carrera Rookie.

Com a parada obrigatória de Christian Hahn/Diego Nunes e Miguel Paludo/Dennis Dirani, Enzo assumiu a liderança da prova na 27ª volta. Na 32ª, Elias realizou a primeira das cinco paradas obrigatórias, de modo que Weisheimer assumiu o bólido #73, que ocupava a 2ª colocação após o pit stop. Dez voltas mais tarde, o piloto assumiu a liderança enquanto a chuva aumentava no Autódromo de Interlagos.

Na 47ª volta, Adroaldo vinha na segunda posição da prova e liderava a classe Carrera Rookie. Quatro voltas mais tarde, o piloto fez a segunda parada do carro #73 nos boxes e Elias retornou para a corrida na sexta posição.

Após 62 giros em Interlagos, Enzo assumiu novamente a liderança da prova. Cinco voltas mais tarde, houve a entrada do safety car e o brasiliense foi para os boxes realizar a terceira parada obrigatória da dupla.

A bandeira verde foi acionada novamente na volta 70, com a maioria dos carros ainda nos pits. Adroaldo reassumiu o comando do Porsche #73 e retornou à corrida na liderança geral e, claro, na frente da Carrera Rookie.

Na volta 75, o safety car foi acionado após vários carros rodarem na entrada da curva 1: Adroaldo aproveitou a bandeira amarela para fazer o quarto pit stop. Na sequência, a dupla fez mais uma parada para atingir o mínimo obrigatório, uma vez que a prova podia acabar antes das 117 voltas previstas. A corrida seguiu até o fim com bandeira amarela e, sob o comando de Weisheimer, o carro #73 recebeu a bandeira quadriculada na segunda colocação

Foi o vencedor na classe Carrera Rookie, em resultado que garantiu o título da dupla na Rookie e de Elias na Carrera Cup overall. “Foi realmente incrível, passamos muito sufoco fazendo contas, mas deu tudo certo", disse Enzo.

"Além do campeonato Rookie, tenho que lembrar que o Adroaldo, em sua temporada de estreia, nunca tinha andado em provas no asfalto. E ele pegou uma tempestade muito forte hoje. Com essas conquistas, me torno um dos maiores vencedores de títulos na Porsche e isso me deixa muito feliz.”

Weisheimer também celebrou: “Jamais imaginava esse ano de início, mas quero dar um recado pra todos: mérito do Enzo! Esse é o piloto da família e tenho orgulho de andar com ele. Fico feliz com essas conquistas, fiz só três corridas de Porsche na vida e saímos com esse resultado magnífico."

Veja como foi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #206 – Saída de Binotto resolve os problemas da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: