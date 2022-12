Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup finalizou a temporada de 2022 com a tradicional corrida de 500 km em Interlagos e uma nova dupla não só levou a corrida, mas também o título do campeonato das corridas de longa duração: Chris Hahn e Diego Nunes.

A dupla que havia somado o maior número de pontos na primeira etapa do campeonato, na Argentina, sofreu um baque em Goiânia, mas acabou dominando as ações em São Paulo, vencendo os dois segmentos e a corrida, além de contar com problemas dos rivais mais próximos, incluindo Alceu Feldmann e Gui Salas, com carro perdendo potência durante a corrida.

“Significa muito esse título”, disse Hahn. “Em 2016 eu quase fui campeão aqui com o Renan Guerra, na última etapa, também de 500 km, tivemos uma mega má sorte, o carro quebrou duas vezes, o nosso e o reserva.

“Isso é indescritível, se você se esforça, um dia vem. Estou muito feliz com o final do campeonato, eu realmente não esperava depois de Goiânia. Estou muito feliz de ter levado o campeonato aqui, de virada, na final, na última, mas muito merecido.”

Já Nunes ressaltou o ritmo do carro #26, independentemente de quem estava guiando.

“Começamos bem o campeonato de Endurance, na verdade, saímos da Argentina líderes, mas infelizmente na segunda etapa em Goiânia nós tivemos dois pneus furados, acabamos caindo para quinto/sexto e estava muito difícil porque a gente tinha que ganhar essa última etapa e torcer por tropeço de alguns dos concorrentes e aconteceu.

“Foi uma corrida difícil, muito perigosa, com muita água, nosso carro era muito mais rápido que dos outros. O Chris era sempre mais rápido que os concorrentes na pista, na parte que eu andei também, então a gente tinha muita performance, mas ao mesmo tempo tomando muito cuidado. Deu tudo certo, corrida maluca, estávamos com pouca chance, mas saímos daqui com a vitória dos dois segmentos e do campeonato”, completou.

Veja como foi

