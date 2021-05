A equipe Farben tem metas ambiciosas na temporada 2021 da Porsche Cup. Pela primeira vez com a marca presente em um carro da principal divisão do evento, a Carrera Cup, em todas as nove etapas do calendário, a marca de tinta automotiva oficial da categoria vai atrás de três títulos nesta temporada.

Para buscar a coroa do campeonato de Sprint, o piloto escalado é nada menos que Enzo Elias. O brasiliense de 19 anos de idade é o mais jovem do grid, mas experiência com os carros de competição mais produzidos no planeta ele tem de sobra.

Duas vezes finalista do Programa Júnior, Enzo parte para sua quarta temporada na Porsche Cup. Protagonista desde a estreia em 2018, ele levantou com autoridade o título da classe GT3 Cup no ano seguinte, tornando-se o mais jovem vencedor de um campeonato oficial da Porsche em todo o planeta. Em 2020 subiu para a Carrera Cup, venceu duas corridas, conquistou duas poles e terminou a temporada como vice-campeão.

Nas três etapas de Endurance, o jovem brasiliense vai compartilhar o carro da equipe Farben com o catarinense Jeff Giassi, maior nome da história do automobilismo virtual brasileiro.

Bicampeão do Porsche Esports Program Brasil e único piloto do País a disputar o Campeonato Mundial de AV promovido pela Porsche, o piloto de 23 anos de idade se preparou durante 2020 para fazer sua estreia em um autódromo da vida real. Depois de passar por processo de capacitação com o time da Porsche Cup ao longo do ano, ele integrou a tripulação com Enzo e Dimas Pimenta na prova de 500 km que encerrou a temporada. Chegou mostrando seu cartão de visita, ao cravar a pole na classe GT3 Cup e exibiu grande entrosamento com Enzo durante a corrida, contribuindo para levar o carro ao pódio da corrida mais longa do ano.

Ao todo, são três títulos em jogo para a equipe Farben no ano. Enzo disputa os campeonatos de Endurance e Sprint, pontuando também no “Overall”, título atribuído ao competidor com maior pontuação conquistada nos dois certames.

A temporada 2021 da Porsche Cup terá início no último fim de semana de maio, no Velocitta.

“Desde minha primeira participação no Junior Program, encontrei na Porsche Cup a minha casa no automobilismo”, disse Enzo. “Já venci corridas, um campeonato e no ano passado terminamos em segundo lugar na Carrera Cup. O objetivo para 2021 é novamente lutar pelo título e retribuir na pista a confiança que a Farben deposita em meu trabalho. No ano passado rapidamente me entendi com o Jeff na final do campeonato de Endurance e sei que seremos candidatos também nas corridas de longa duração”

“Correr de Porsche em Interlagos era meu sonho e tive a oportunidade de realizar no ano passado com um carro patrocinado pela Farben”, comentou Giassi. “Iniciamos ali uma ótima relação, que evoluiu para o acordo de competir em 2021 pela Carrera Cup. Estou muito motivado com o status de competidor regular do campeonato e sei que em dupla com o Enzo teremos condições de colocar a Farben no pódio.”

“Tecnologia e inovação são valores fundamentais para a Farben”, disse Edmilson Zanatta - CEO Tintas Farben. “Assim a associação com a Porsche Cup faz todo sentido para a empresa. Temos orgulho de ser a marca de tinta automotiva oficial do campeonato desde 2020 e queremos ver nosso carro disputando pódios e vitórias. Acreditamos no talento dos pilotos brasileiros e estamos muito bem representados por jovens como Enzo Elias e Jeff Giassi. A equipe Farben vem para ser protagonista do campeonato em 2021”

Porsche Cup 2021 – Calendário:

Etapa 1 - Sprint – 29 e 30 de maio - Velocitta

Etapa 2 - Sprint - 26 e 27 de junho - Curitiba

Etapa 3 - Sprint - 24 e 25 de julho - Velocitta

Etapa 4 - Endurance - 14 de agosto - Interlagos

Etapa 5 - Sprint - 11 e 12 de setembro - Curitiba

Etapa 6 - Sprint - 9 e 10 de outubro - Goiânia

Etapa 7 - Endurance - 16 de outubro - Goiânia

Etapa 8 - Sprint - 6 e 7 de novembro - Interlagos

Etapa 9 - Endurance - 4 de dezembro - Interlagos

