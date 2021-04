Porsche Cup atualiza calendário para temporada 2021

Com o arrefecimento da crise sanitária da Covid-19 e a gradual retomada dos eventos de automobilismo no Brasil, a Porsche Cup apresentou nesta sexta-feira o seu calendário de 2021 reformulado.

A categoria mantém a entrega integral das nove etapas tradicionalmente previstas em seu campeonato, sendo seis de sprint e três de endurance. Todas as etapas terão transmissão ao vivo pela Band em TV aberta e a grande novidade é o desmembramento das etapas de sprint para dois dias - em vez de quatro corridas no sábado como nos últimos anos, serão duas no sábado (uma da GT3 Cup outra da Carrera Cup) e mais duas nos domingos.

O campeonato passará pelos principais autódromos do Brasil, largando no Velocitta em 29 e 30 de maio. Depois passa por Curitiba, retorna a Mogi Guaçu, vai novamente à capital parananese, então Goiânia e consagra os campeões em Interlagos.

Já o campeonato de Endurance terá sua primeira etapa em Interlagos, em agosto. Depois passa por Goiânia e retorna novamente para a capital paulista para a etapa de 500 km que tradicionalmente encerra a temporada.

A presença de público, convidados e o credenciamento de jornalistas para cobertura das etapas serão definidos pela organização da Porsche Cup caso a caso, em linha com as determinações das autoridades sanitárias, administração dos autódromos, entes governamentais e comitê médico da CBA.

Porsche Cup 2021 – Calendário atualizado:

Etapa 1 - Sprint – 29 e 30 de maio - Velocitta

Etapa 2 - Sprint - 26 e 27 de junho - Curitiba

Etapa 3 - Sprint - 24 e 25 de julho - Velocitta

Etapa 4 - Endurance - 14 de agosto - Interlagos

Etapa 5 - Sprint - 11 e 12 de setembro - Curitiba

Etapa 6 - Sprint - 9 e 10 de outubro - Goiânia

Etapa 7 - Endurance - 16 de outubro - Goiânia

Etapa 8 - Sprint - 6 e 7 de novembro - Interlagos

Etapa 9 - Endurance - 4 de dezembro – Interlagos

