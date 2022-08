Carregar reprodutor de áudio

A jornada argentina da Porsche Cup Brasil em Termas de Río Hondo terminou com pódio para Georgios Frangulis e a OAK Racing Team.

Depois de não achar o desempenho esperado no quali, Frangulis partiu da 18ª posição na corrida desta quinta-feira em busca de escalar o pelotão e subir ao pódio na Argentina.

Frangulis soube desviar bem dos acidentes na largada e se manteve na pista, figurando na 11ª posição, com um ganho de sete postos na primeira volta da prova.

O piloto da ORT soube se defender e negociar bem as posições ao longo do tempo onde a corrida teve bandeira verde, quando vinha em disputa pela 10ª posição, Frangulis perdeu posições nas voltas finais, mas conseguiu se manter ainda em 14º e dentro do pódio da classe Sport, completando a prova com quatro posições conquistadas.

“Foi um dia bem complicado", disse o Grego. "Fizemos um treino livre muito bom, melhorando sempre. No quali, passamos longe de encaixar: senti o carro um tanto traseiro e sem aderência. Tomei quase 1s de mim mesmo do treino livre para o quali, quando deveria ser o contrário. Aí largamos de 18º e foi um início ok".

"Viemos numa corrida de recuperação, com muito sofrimento porque não conseguia colocar o carro onde eu queria. Vamos ver tudo diretinho para achar onde pode melhorar, se a suspensão está ok e tudo mais. Salvamos um P5 na categoria, era para ter sido P4 porque rodei sozinho na última volta, que foi meio confusa porque eu nem sabia que era a última volta".

"Mas amanhã largamos um pouco mais pra frente, ganhamos posições no grid. O fim de semana está só começando, pois ainda temos o endurance no sábado e domingo".

A segunda corrida da quarta etapa do certame de corridas curtas acontece nesta sexta-feira com largada prevista para às 13h30. Motorsport.com, Band, Sportv 3 e as mídias sociais da categoria transmitem a prova.

