Carregar reprodutor de áudio

Enzo Elias começou muito bem a etapa de Termas de Río Hondo, no norte da Argentina, da Porsche Cup. Com 30 quilos a mais de lastro, o piloto Farben terminou a primeira corrida do fim de semana na segunda posição, apenas 0.874 atrás do vencedor Werner Neugebauer. Com o resultado, ele subiu para a terceira posição na classificação geral.

Em sua estreia no Autódromo de Termas de Río Hondo, o bom desempenho de Enzo Elias já começou com a liderança no treino livre da manhã desta quinta-feira. Depois, o piloto do Porsche #72 bateu o recorde da pista argentina no Q1, com uma volta em 1:42.063.

Já no Q2, ficou a apenas 59 milésimos da pole position, mas assegurou o segundo lugar e uma vaga na primeira fila da primeira corrida da Carrera Cup.

Na largada, Enzo pulou melhor e tentou o ataque sobre Werner Neugebauer logo na primeira curva. Em seguida, foi conservador e conseguiu se defender do ataque de Pedro Aguiar, mantendo a segunda posição antes do acionamento do safety car, após o acidente entre Alceu Feldmann, Miguel Paludo, Sylvio de Barros e Franco Giaffone.

Após quase nove minutos de corrida neutralizada, a relargada foi autorizada e Enzo se manteve na segunda posição. Mesmo com 30 quilos a mais de lastro, o brasiliense reduziu a desvantagem para apenas três décimos em relação a Neugebauer com uma boa sequência de voltas rápidas. Mas o gaúcho conseguiu responder na sequência.

Enzo, então, passou a se preocupar em manter a segunda posição, que lhe traria bons pontos no campeonato, sem correr grandes riscos. Objetivo alcançado com louvor.

O brasiliense segue como o único piloto com duas vitórias – Velocitta e Interlagos – na temporada 2022 da Carrera Cup, em um ano de muito sucesso para o piloto Farben. Em fevereiro, o piloto Farben foi o convidado de Galid Osman na Corrida de Duplas da Stock Car, e venceu a segunda prova do dia com o carro #28 da equipe Shell V-Power.

“Foi uma corrida dura", disse Enzo. "Mudou bastante a temperatura em relação aos treinos. Acredito que foi um pouco mais complicado para alcançar o equilíbrio ideal. A gente tinha um carro bom. Alguma coisa aconteceu ali no início da corrida, um problema na quarta marcha".

"Agora é analisar, mas o carro era bom, o ritmo era bom. É uma boa posição para o campeonato, descontamos dois pontos do líder e mais alguns dos outros. Foi um saldo positivo para a gente e agora é trabalhar para pontuar mais amanhã.”

A largada para a segunda prova em Termas de Río Hondo acontece nesta sexta-feira, às 13h25, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: