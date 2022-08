Carregar reprodutor de áudio

Grand Chelem é o nome dado ao piloto que faz uma “corrida perfeita”, que vai desde a conquista da pole position, passa pela melhor volta da corrida e vence a prova de ponta a ponta. Foi exatamente isso que aconteceu com o piloto Werner Neugebauer nesta quinta-feira (11) em Termas de Río Hondo, na Argentina.

Durante a manhã, Neugebauer foi o mais rápido no treino classificatório (1:42.074), liderou a prova durante as 14 voltas e cravou a volta mais rápida (1:43.036).

Com a inversão do grid para a segunda prova válida pela quarta etapa da Porsche Carrera Brasil, que acontece nesta sexta-feira (12), o piloto do Porsche 992 #8 parte da sétima colocação. Essa é a segunda pole position do gaúcho na temporada e a primeira vitória.

“Foi um dia muito bom aqui. Fizemos a pole, a melhor volta e ganhamos a corrida. Foi barba, cabelo e bigode e amanhã tem mais. É sempre muito bom vencer e converter a pole, no Velocitta eu fiz a pole, mas não venci. Eu estou praticamente fora da disputa pelo campeonato Sprint, então o nosso foco é o Endurance”, disse o piloto que foi campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019. Para a busca pelo título inédito, Werner terá a companhia do piloto Ricardo Zonta.

Com a etapa dupla na Argentina, a etapa Sprint está sendo disputada nesta quinta e sexta-feira e a Endurance será disputada no domingo (14). O dia começou com a classificação e Werner avançou para o Q2 com o segundo melhor tempo. Na sessão decisiva, Neugebauer travou uma batalha com Pedro Aguiar e Enzo Elias, conquistando a pole após cravar 1:42.074 na sua última volta.

Largando na frente, Werner conseguiu administrar bem a largada, que teve a entrada do Safety Car logo na sequência. Após o reinício da prova, Neugebauer seguiu na ponta e conseguiu manter um bom ritmo até ver a bandeira quadriculada.

O piloto fez 14 voltas em 26min36s089 e marcou a volta mais rápida, em 1:43.036, uma média de 167,883km/h. Completam o pódio os pilotos Enzo Elias em segundo, Marçal Muller em terceiro, Pedro Aguiar em quarto e Lucas Salles em quinto. Com a inversão, quem largada na ponta para a segunda corrida é Rodrigo Mello.

Neugebauer também foi o último vencedor da categoria em Río Hondo, em 2017. Essa é a 13ª vitória do piloto na categoria e a sexta pole position. Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

“Estou praticamente fora da luta pelo título, mas é muito bom vencer, converter a pole position, o que eu não havia conseguido fazer no Velocitta, mas foi muito bom. Meu foco neste ano é ser campeão do Endurance, e o que fizemos hoje prova que temos um bom ritmo".

"Dentro do carro, a informação que eu tinha pelo rádio com dados da cronometragem era a de que faltava mais uma volta. Quando passamos para abrir a última volta, recebemos a bandeirada. Alguém errou, mas o que importa é a vitória. Ficou um pouco daquele anticlímax – para de acelerar? Vou, não vou -, demora para comemorar, mas vitória é vitória".

"Aqui em Termas a gente tem uma freada muito forte, que vai da velocidade máxima da pista e faz a segunda curva mais lenta. São freadas que exigem muito dos freios e dos pneus dianteiros, mas o carro se manteve bem durante todo o tempo”.

Resultado Carrera Cup – Corrida 1 (Top 10 extra-oficial):

1. #8 Werner Neugebauer – 14 voltas em 26min36s089

2. #73 Enzo Elias – a 0s874

3. #544 Marçal Müller – a 5s711

4. #20 Pedro Aguiar – 6s288

5. #70 Lucas Salles – 13s460

6. #888 Lineu Pires – 16s690

7. #29 Rodrigo Mello – 18s260

8. #114 Marcelo Hahn – 18s699

9. #87 Nelson Monteiro – 19s440

10. #16 Renan Pizii – 21s457

MELHOR VOLTA: #8 Werner Neugebauer, 1min43s036 (média de 167,883 km/h)

Programação das etapas na Argentina:

Sexta-feira, dia 12 (Etapa Sprint) – CARRERA:

13h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Sábado, dia 13 (Etapa Endurance) – CARRERA:

15h30 – Treino Livre

Domingo, dia 14 (Etapa Endurance) – CARRERA:

9h – Classificação Grupo A

9h25 – Classificação Grupo B

13h – Corrida (300km ou 2h45 minutos)

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: