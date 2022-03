Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Leonardo Sanchez inicia sua quarta temporada completa na Porsche Cup Brasil, em Goiânia. Após três anos competindo na Sprint Challenge, onde conquistou o bicampeonato na Endurance, o piloto parte para a Carrera Cup, principal categoria do campeonato.

O novíssimo Porsche 911 GT3 Cup 992 será a máquina desta temporada e Leonardo Sanchez terá o maior desafio da carreira. Competindo com pilotos de grande experiência, Sanchez tem a confiança de repetir os bons resultados conquistados nas últimas temporadas.

“Estou ansioso em estrar na Carrera Cup com um novo carro e com novos pilotos", disse Sanchez. "Estou entendendo o comportamento de cada um deles na pista e como me portar também. na GT3 já sabíamos como cada um corria, agora é uma experiência completamente nova para mim".

"É a estreia do novo carro, já tenho algumas horas de voo com ele, andamos na pré-temporada e em Dubai no começo do ano. É um carro muito mais estável e com uma guiada muito melhor do que o antigo, ele é mais rápido que a antiga geração, então preciso me adaptar bem a ele".

"Espero iniciar o campeonato com bons resultados para chegar ao fim do ano entre os primeiros, e quem sabe na disputa pelo campeonato".

Goiânia é palco de boas lembranças para o piloto, foi nesta pista que Leonardo Sanchez venceu em 2019 em dupla com Átila Abreu. Também triunfou em mais uma oportunidade, pela Enduance Brasil.

A etapa de Goiânia da Porshce Cup acontece nos dias 2 e 3 de abril. No sábado acontece a classificação e a corrida 1, no domingo acontece a segunda prova, ambas com transmissão ao vivo em português e em inglês no Motorsport.com e na TV pela Band e SporTV.

