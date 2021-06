Porsche: Frangulis vai correr etapa austríaca da Supercup na preliminar da F1

A programação oficial do GP da Áustria de Fórmula 1, no primeiro fim de semana de julho, será inesquecível para o piloto Georgios Frangulis. O competidor regular da Porsche XP Private Cup no Brasil fará sua primeira aparição no principal evento monomarca do planeta, a Porsche Mobil 1 Supercup.

Ele será o primeiro brasileiro a correr com o novíssimo Porsche 911 GT3 Cup da geração 992. O carro deve chegar às pistas nacionais em 2022 e nesta temporada faz sua estreia nos eventos suporte da F1 na Europa.

O piloto da Oak Racing Team (ORT) vai defender a equipe Molitor Racing Systems no Red Bull Ring.

A programação da etapa determina um treino livre, o quali e uma corrida. Ou seja, cada minuto será fundamental para o piloto entender a pista, se adaptar com o novo carro e desenvolver a melhor dinâmica de trabalho com os mecânicos e engenheiros da equipe alemã.

O novo 992 fez sua estreia no palco global no evento-suporte do GP de Mônaco, em maio. Mas sua história remonta a 2018, quando começou a ser concebido com objetivos de ganho de performance, adoção de linhas aerodinâmicas mais agressivas e maior durabilidade. Além de um habitáculo mais resistente, foram incorporadas soluções desenvolvidas para o mítico Porsche 919 Hybrid, caso do “Rubber Switch Panel” e seus dez botões que podem alterar regulagens do carro mesmo no calor das disputas em pista.

No fim de 2020, antes mesmo de ser oficialmente apresentado na Europa, o carro foi exibido em Interlagos na etapa final da Porsche Cup. Os pilotos tiveram a oportunidade de ver o novo modelo estacionado dentro do box e, desde então, Frangulis sonha em pilotar essa máquina.

Antes porém, o piloto tem um compromisso importante. Ele disputa nesta semana a segunda etapa da Porsche XP Private Cup em Curitiba, correndo no sábado e no domingo em uma outra pista onde nunca acelerou na vida.

“Falei que estava com frio na barriga para a etapa de Curitiba da Porsche Cup Brasil, mas essa sensação é em dobro por andar no 992 no Red Bull Ring. Vai ser uma experiência diferente de tudo, um carro que nunca andei, em uma pista que nunca andei e um evento suporte da F1.”

“Estou animado demais para ir, foi um pouco por coincidência que consegui ir para a corrida, tive contato com alguns pilotos que conhecem o pessoal da Supercup e calhou de um piloto não andar na etapa. Consegui me encaixar para correr no lugar dele.”

“Vou fazer o melhor que puder e aproveitar a oportunidade para conhecer o máximo do carro novo para me preparar para o ano de 2022 quando ele desembarcar no Brasil. É a realização de um sonho”, completou.

