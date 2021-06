Depois de conquistar um pódio na etapa de abertura da Porsche Carrera Cup no Velocitta, o experiente piloto Werner Neugebauer busca se aproximar dos líderes do campeonato neste final de semana no Autódromo Internacional de Curitiba, no Paraná.

A segunda etapa de Sprint da competição será realizada no formato de rodada dupla e o bicampeão da categoria conta com um bom retrospecto no traçado curitibano.

“É um lugar onde eu tenho excelentes resultados. Já ganhei duas corridas por lá, uma em 2018 e 2019", conta o piloto. "Em uma delas, inclusive, eu saí da quinta colocação na largada e fui para primeiro, costumo ir bem na largada aqui."

"É um traçado bem desafiador com as curvas de alta velocidade, principalmente na curva zero e o S, que são curvas bem prazerosas de se fazer”, concluir Werner, campeão overall em 2019 e da Sprint em 2018.

O gaúcho tem um histórico positivo na categoria com 11 vitórias, 5 poles e 24 pódios desde que começou a competir. Ao longo de 2021, a categoria terá um total de seis etapas de Sprint e três de Endurance, todas distribuídas entre Velocitta, Curitiba, Goiânia e Interlagos.

Quinto colocado no campeonato com 26 pontos, Neugebauer está a apenas 12 pontos da liderança e acredita que a etapa deste final de semana pode contar com um bom desempenho do carro em Curitiba.

“É bem diferente do Velocitta, então acho que podemos ter um rendimento melhor nessa etapa. A pista tem poucas áreas de escape também, então é um traçado que precisa do dobro de atenção. Vamos buscar mais um pódio e lutar pela vitória para aproximar esta briga pelo campeonato”, completa Werner.

A rodada dupla da Porsche Carrera Cup no Autódromo Internacional de Curitiba acontecerá neste sábado (26) e domingo (27) e contará com transmissão ao vivo da Band.

URGENTE! VEJA primeiras fotos do NOVO CARRO da F1 2022 com ANÁLISE de Rico Penteado

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.