Porsche Carrera Cup: Enzo Elias defende liderança em Curitiba

“Nada mais prazeroso para um piloto que acumular experiência em carros de corrida. Isso aumenta muito nossa confiança.”

Assim Enzo Elias resumiu sua participação na etapa da Stock Light no Velocitta. Convidado pela equipe W2 Racing para assumir um de seus carros na categoria de acesso à Stock Car, o brasiliense aproveitou a oportunidade para chegar ainda mais afiado a Curitiba nesta semana.

Leia também: Confira a classificação da Porsche Cup após a etapa do Velocitta

Líder da Porsche Carrera Cup, o mais jovem competidor do grid dos carros de competição mais produzidos no planeta projeta mais uma etapa acirrada na capital paranaense e acredita que a quilometragem acumulada com o Stock Light em Mogi Guaçu pode pesar a seu favor.

Enzo andou o tempo todo entre os dez primeiros no geral e sempre entre os três primeiros rookies. Ele foi quarto no shakedown, terceiro no treino livre 1, sétimo no segundo treino livre, primeiro no treino de estreantes, quarto no terceiro treino e sétimo no quali. Terminou a corrida de sábado em quinto no geral (vencendo entre os rookies) e a de domingo em décimo (terceiro entre os novatos).

Em sua nova passagem pelo travado circuito do interior paulista, o brasiliense mais uma vez mostrou grande adaptação ao Velocitta, mesmo palco da abertura da temporada da Porsche Cup. Na ocasião, o representante da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup terminou as duas corridas em segundo lugar, para assumir a liderança da principal categoria de GT da América Latina pela primeira vez na carreira. Ele tem 38 pontos, quatro de vantagem sobre o segundo colocado na classificação.

Mais jovem campeão de um evento monomarca da Porsche em todos os tempos, Enzo conquistou o título da GT3 Cup em 2019. No ano passado, subiu para a Carrera Cup, conquistou pole e venceu corrida, terminando com o vice-campeonato. Sua meta para 2021 é o título no certame de Sprint e também no de Endurance, no qual dividirá o carro #73 com Jeff Giassi, multicampeão de automobilismo virtual e que disputará seu primeiro campeonato completo com o carro da Porsche Cup nos autódromos da vida real.

A segunda etapa da Porsche XP Private Cup em Curitiba tem atividades oficiais de pista a partir de sexta-feira, com treinos livres. O sábado começa com o quali pela manhã (9h15) e tem a corrida 1 largando às 13h20. No domingo a corrida 2 terá luz verde a partir das 14h20. Quali e provas serão exibidas no Motorsport.com e Motorsport.tv.

"Foi um final de semana muito proveitoso, de experiências completamente diferentes das que vivemos na Porsche Cup”, disse Elias. “Acredito que mesmo com essas diferenças, foi uma preparação valiosa para a etapa de Curitiba da Cup. É importante para o piloto estar nesse clima de corrida constante e estar sempre na pista, pois você entra na etapa já com a mentalidade que precisa para andar bem. Meu objetivo é andar na frente e defender a liderança da temporada da Porsche Cup."

FIM DA LINHA para Bottas? Finlandês é ALVO pós-GP e Russell GANHA FORÇA na Mercedes. Mas JÁ EM 2021?

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.

.