Neste domingo Leonardo Sanchez e Átila Abreu disputaram a etapa de Termas de Río Hondo da Porsche Endurance, na Argentina. A dupla bicampeã do campeonato de Endurance da categoria teve uma jornada de superação ao largar do 23º lugar, alcançar a sexta posição geral e a liderança na classe Carrera Rookie, mas um furo do pneu traseiro esquerdo frustrou as pretensões da tripulação do Porsche #15.

Átila Abreu iniciou a prova e fez uma ótima largada avançando 11 posições e fechando a primeira volta no 12º posto, sendo o segundo colocado na classe Carrera Rookie. O piloto que compete a temporada regular da Stock Car era o 11º colocado geral após cinco voltas completadas.

Após 10 voltas Átila Abreu já aparecia na décima posição e era o destaque como o maior escalador, totalizando 13 ultrapassagens. Na classe Carrera Rookie o carro #15 seguia com o segundo posto.

No 15º giro Átila Abreu era o sexto colocado geral, segundo na classe, mas na volta seguinte foi aos boxes para realizar a primeira parada obrigatória. Leonardo Sanchez assumiu o comando do carro e no 18º giro era o nono colocado geral e segundo colocado na classe Carrera Rookie.

Com um bom ritmo Leonardo Sanchez chegou ao oitavo lugar geral e levava o carro #15 para a liderança da classe. Na sequência o safety car foi acionado para a retirada de um concorrente que havia escapado da pista, neste momento o carro #15 aparecia no 12º lugar geral e segundo na classe.

A relargada aconteceu na 28ª volta, Leonardo Sanchez seguia na vice-liderança da classe Carrera Rookie, mas duas voltas mais tarde um furo do pneu traseiro esquerdo fez com que Sanchez fizesse uma parada não programada, atrasando a dupla.

O furo causou a quebra de componentes eletrônicos do ABS e após os reparos no carro #15 Átila Abreu retornou a pista na volta 33 ocupando a 34ª posição geral e iniciando uma prova de recuperação. Dez giros depois o piloto avançava seis posições e tentava recuperar posições.

Leonardo Sanchez assumiu o comando do carro para o trecho final da prova, o piloto retornou a pista na 28ª posição geral e sexto na classe, faltando 13 voltas para as 63 programadas.

Faltando cinco voltas para o final o safety car foi acionado após escapada de um concorrente. No último giro aconteceu a relargada, Sanchez recebeu a bandeira quadriculada na sexta posição da classe Carrera Rookie e no 29º lugar geral.

“Estávamos bem na prova, com chances de vitória na nossa classe quando aconteceu o furo no pneu", disse Sanchez. Infelizmente tive que fazer praticamente a volta inteira com o problema no carro, perdemos duas voltas e a chance de disputar a vitória. Mas corridas são corridas, isso pode acontecer e agora temos que focar nas duas provas que encerram a temporada, em Interlagos".

“Hoje a sorte não estava do nosso lado, acho que a estratégia foi boa, larguei com o carro rapidamente já ganhei várias posições na tabela", disse Átila. "Fizemos a parada com uma situação confortável, o Léo fez um stint muito bom até a entrada do safety car e o momento da bandeira amarela nos ajudou. Mas infelizmente duas voltas depois da relargada furou o pneu e junto com isso estragou o sensor do ABS, perdemos duas voltas para arrumar o carro isso nos impediu tentar subir ao pódio".

O próximo compromisso de Leonardo Sanchez pela Porsche Cup acontece nos dias 02 e 03 de novembro, em Interlagos, na preliminar do GP São Paulo de Fórmula 1.

