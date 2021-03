Georgios Frangulis aproveita pré-temporada para adaptação ao Porsche da Carrera Cup

Dentro e fora da pista, a temporada nacional já começou bem movimentada para a Oak Racing Team.

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, a equipe realizou as atividades de pré-temporada da Porsche Cup, em Interlagos.

Georgios Frangulis, que subiu para a Carrera Cup Sport, teve os primeiros contatos com o Porsche 911-2, mais potente e com diferenças técnicas em relação ao carro utilizado no ano passado na categoria GT3 Cup.

Junto com o coach da equipe, César Ramos, o “Grego” acelerou a versão mais moderna do Porsche Cup tanto em condições de pista seca como no molhado. Isso exigiu ainda mais do piloto em sua adaptação ao novo carro.

Além disso a ORT realizou a ação de “Live Painting”, inédita no Brasil e talvez no mundo, ao convidar o artista Sanches para pintar o carro de Georgios à mão, nos boxes de Interlagos, momentos antes de sair para a pista.

O resultado da pintura será a base do layout oficial do carro #88 na temporada 2021.

Carro de Georgios Frangulis Photo by: Luca Bassani

“Terminamos nosso segundo dia de pré-temporada, carro novo e muito diferente do modelo do ano passado”, disse Frangulis”. “Achei que seria mais fácil se adaptar, mas já consigo entender o funcionamento do freio deste modelo e me aproximar dos tempos que os pilotos que já estavam na categoria estão virando. A temporada promete!”

A primeira etapa da Porsche Carrera Cup acontece em Interlagos, nos dias 20 e 21 de março, com transmissão ao vivo pela Band e Sportv.

Foi no traçado paulistano que a ORT conquistou sua primeira vitória na categoria, na Endurance de 500 Km em Interlagos, com a dupla Georgios Frangulis e Gaetano Di Mauro na classe GT3 Cup.

Carro de Georgios Frangulis Photo by: Luca Bassani

