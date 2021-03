Werner Neugebauer destaca novidades da Porsche Cup para 2021

A pré-temporada da Porsche Carrera Cup foi realizada nesta semana em São Paulo e iniciou o ano da categoria com os primeiros treinos no Autódromo de Interlagos. Bicampeão da categoria, Werner Neugebauer estará de volta e trouxe uma avaliação positiva do primeiro contato com o carro de 2021.

“É muito bom estar de volta aqui na Porsche Cup, matar a saudade de acelerar esse carro. Dei umas 30 voltas nessa pré-temporada e o objetivo era fazer um shakedown depois da revisão de início de ano e tirar a poeira. Estou muito empolgado para 2021 e não vejo a hora de poder acelerar para valer”, disse Neugebauer, que foi campeão overall da Porsche Cup em 2019 e da Sprint em 2018.

A temporada da Porsche Cup terá nove etapas no total, sendo seis de Sprint e três de Endurance. A etapa de abertura está marcada para acontecer nos dias 20 e 21 de março em Interlagos.

Werner Neugebauer Photo by: Caio Scafuro

Com 11 vitórias, cinco poles e 23 pódios na história da categoria, sendo dois destes triunfos em 2020, Werner vê com bons olhos as novidades do calendário para esta temporada, que contará com a entrada de etapas em Portugal.

“Será uma temporada com muitas corridas interessantes. Teremos uma etapa de Sprint e uma de Endurance em Portugal em julho e estou muito empolgado para voltar a correr por lá, assim como em Curitiba, que também retorna ao calendário. O pacote de mídia está bem legal também com transmissões na Band e no SporTV, então esse ano tem de tudo para ser histórico”, comentou Werner, que tem patrocínio de Pamplona Alimentos e Chocolateria Brasileira.

“Outra novidade será que teremos provas sendo disputadas aos domingos, o que promete ser bastante interessante também. Antes tínhamos duas provas no sábado e a divisão pode ajudar em questões de exposição e divulgação das próprias corridas, então estamos todos muito empolgados”, completou Werner.

Além de Interlagos, Portugal e Curitiba, a Porsche Carrera Cup terá etapas em Goiânia e no Velocitta. A penúltima etapa de 2021, no entanto, ainda segue sem um local e datas definidos.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND fecha com COMENTARISTAS da F1 e STOCK; VEJA os nomes

PODCAST: Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

Your browser does not support the audio element.