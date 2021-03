Porsche Cup Brasil completa pré-temporada em Interlagos

Os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta voltaram a roncar alto em Interlagos na pré-temporada da Porsche Cup.

Com treinos muito concorridos, os dois dias de atividade de pista deram um exemplo do que esperar da maior categoria monomarca da América Latina em 2021: caras novas, alta performance, competitividade acirrada, adrenalina, muita emoção nas pistas e exposição inédita para pilotos e patrocinadores.

Ao todo, foram utilizados 40 carros nos últimos dois dias, tanto pela Carrera Cup quanto pela GT3 Cup.

A quilometragem total percorrida superou expressivos 8 mil km, para os quais foram necessários nada menos que 40 jogos novos de pneus Michelin tanto para pista seca como para piso molhado.

Fora da pista, o panorama também foi movimentado com sessão de fotos oficiais e o media day –dinâmica de atendimento à imprensa credenciada em uma série de entrevistas exclusivas a exemplo do realizado nas 500 Milhas de Indianápolis e All-Star game da NBA.

Para dar conta de tamanha demanda, a equipe da Porsche Cup encarou os ensaios para a abertura do calendário como mais uma etapa regular. Maior exemplo disso foi o cumprimento rigoroso do protocolo de prevenção ao Covid-19, com todos os profissionais presentes ao autódromo devidamente testados.

A grande novidade do ano na categoria é o retorno para TV aberta, com exibição das corridas ao vivo na Band. Isso motivou ajustes no cronograma tradicional das etapas de sprint da Porsche Cup. Agora, em vez de quatro corridas aos sábados, serão duas no sábado e duas no domingo.

O campeonato terá início em Interlagos dentro de três semanas. No calendário estão previstas ainda passagens por Goiânia, Curitiba, Velocitta e Algarve.

A primeira etapa terá novatos tanto no grid da GT3 Cup quanto no da Carrera Cup.

Subiram para os carros da geração “991-2” protagonistas da GT3 Cup em 2020, casos do campeão Nelson Marcondes, Chico Horta e Georgios Frangulis. O ex-campeão da classe Challenge, Cristiano Piquet, é outro para a lista que tem ainda o estreante Alessander Lenzi, multicampeão de jet-ski.

A fila das caras novas da GT3 Cup é puxada por Caio Castro, que desde o meio da temporada 2020 passou por um rigoroso programa de capacitação de pilotagem para chegar afiado às corridas de Porsche. Lineu Pires, Edson dos Reis, Guilherme Bottura, Raijan Mascarello, Paulo Sousa e Nasser Aboultaif também farão em três semanas suas estreias na mais charmosa competição de Gran Turismo do continente.

“A pré-temporada começou em alta. Isso demonstra que os pilotos estão levando muito a sério o esporte e a categoria. Praticamente todos passaram por Interlagos nos últimos dois dias –em outros anos tivemos 40% ou 50% do grid apenas. Arrisco falar que dessa vez tivemos mais de 90% de comparecimento, todos preocupados em buscar seus tempos mesmo em se tratando de um treino em que o compromisso é aprimorar a tocada. Outro resultado legal é encerrar o dia sem nenhum acidente e nenhum problema grave nos carros, ilustrando também o nível dos pilotos e sua consciência em procurar com segurança os limites dos carros”

Dener Pires, promotor da Porsche Cup

“Muito bom estar de volta aqui na Porsche Cup, matar a saudade de acelerar esse carro. Dei umas 30 voltas nessa pré-temporada, com objetivo de voltar ao ritmo e entender as mudanças no carro depois do check-up que foi feito em todos os carros da categoria. Muito empolgado para 2021 e não vejo a hora de poder acelerar pra valer.”

Werner Neugebauer

“2020 foi um ano mágico. Consegui quatro títulos e estive sempre entre os três primeiros em quase todas as corridas. Aí quando acabou a temporada e fomos avaliar o projeto para 2021, depois dos quatro títulos o Dener me chamou e avaliamos que a subida para os 4.0 era o movimento natural, para continuar em evolução como piloto, agora na principal divisão do evento. É incrível a oportunidade de ser estreante de novo e estou muito motivado para o início do ano.”

Nelson Marcondes

“Carro novo é bem diferente. Achei que poderia ser mais fácil a adaptação, mas quanto mais difícil mais legal. Durante os treinos fui me entendendo com os freios e no fim estava virando tempos parecidos com os do pessoal que corre na Carrera Sport há mais tempo”

Georgios Frangulis

“Depois de andar no carro 4.0 eu me senti um principiante de novo. É uma sensação de guiada muito legal, pois embora tanto o 3.8 quanto o 4.0 sejam Porsches de corrida, na pilotagem tem uma boa diferença, pelo freio ABS e a maior potência. Gostei demais do carro novo, é muito bacana e diferente. Vai ter um período de adaptação naturalmente, mas estou muito feliz com o desafio”

Chico Horta

“Sinto que já pertenço totalmente ao grid da categoria e agora a ansiedade começa a tomar conta de uma forma real, para a contagem regressiva. Em menos de um mês estaremos correndo –e não vejo a hora depois de tantos treinos.”

Caio Castro

“É meu primeiro ano na Porsche e nunca havia corrido. Tenho 21 anos e devo ser um dos mais novos no grid. Tenho contato com simuladores desde pequeno e, no ano de pandemia resolvi praticar o esporte. Acabei gostando e tenho treinado toda semana de kart para aprimorar a pilotagem e tentar competir com adversários que fazem isso desde a infância. Sei que como novato meu objetivo será evoluir prova a prova. Lógico que vou tentar ganhar, mas se conquistar pódios já ficarei muito satisfeito”

Lineu Pires

