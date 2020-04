Neste final de semana, a Porsche GT3 Cup dá o pontapé inicial da sua temporada 2020 com a etapa de Sprint no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A pista recebeu a primeira corrida da história da categoria em 2005 e agora inicia o campeonato que comemora os 15 anos da Porsche Cup.

A Porsche fez sua pré-temporada em fevereiro, também em Interlagos. Ao longo de dois dias de testes, 50 pilotos e 48 carros participaram das atividades, com um total de mais de 7.700 km percorridos.

Para a temporada de 2020, a Porsche e o Motorsport.com fecharam uma parceria para uma extensa cobertura do campeonato, que contará também com os resultados e streaming das provas, com materiais em texto, áudio e vídeo.

Para você que está chegando agora à Porsche Cup, montamos um guia que mostra como funciona a categoria, além do calendário de 2020 e os pilotos confirmados para o grid.

Largada GT3 Cup 38 em Interlagos Photo by: Luca Bassani

Formato do campeonato

Dentro da Porsche GT3 Cup, existem dois campeonatos distintos. Primeiro existe a "Sprint", que será formada por seis etapas em 2020. A duração das provas de sprint é uma questão para esse ano. Devido a um novo pacote técnico para o carro, a organização vai testar também um novo formato.

Em Interlagos, prova que abre a temporada, a primeira corrida terá duração de 30 minutos mais uma volta, cinco minutos a mais que nos anos anteriores. Devido a esse novo pacote, a categoria vai analisar os resultados antes de decidir se mantém esse modelo ao longo do ano. Já a segunda prova, com grid invertido, tem duração de 25 minutos mais uma volta.

Além da "Sprint", há também a "Endurance", com provas de longa duração, que necessitam de revezamento de pilotos. Em 2020, serão três provas de endurance.

Cada campeonato tem o seu próprio título, mas como a grande maioria dos pilotos da Sprint compete na Endurance, há também o simbólico título "Overall", que é dado ao piloto que soma a maior quantidade de pontos entre os dois campeonatos.

As novidades no carro e as classes

Como já mencionado, a Porsche vem para 2020 com um novo pacote técnico, após bons resultados na pré-temporada. Os carros terão dois novos apêndices aerodinâmicos, nos para-choques dianteiros e asas traseiras.

A proposta é aumentar a carga aerodinâmica, colaborando nas curvas e freadas de alta velocidade ao trazer mais estabilidade, aumentando assim a vida útil dos pneus Michelin. Esse novo pacote também será analisado por pilotos e engenheiros durante a etapa de Interlagos para decidir se eles serão mantidos pelo resto da temporada.

Ainda sobre os carros, os motores dividem a Porsche em duas categorias. Os que contam com motor 4.0 litros disputam a Carrera Cup, que é a mesma denominação dada às categorias profissionais da Porsche Cup ao redor do mundo. Já os carros com motor 3.8 litros compõem a Porsche GT3 Cup. Ambas possuem também uma subdivisão, que é a classe Sport, cujos pilotos que compõem são definidos a critério da organização.

O final de semana da Porsche Cup

As atividades da Porsche Cup são realizadas na sexta e no sábado. No primeiro dia são feitos os treinos livres e, no período da tarde, o classificatório para a Corrida 1.

O TC é dividido em duas partes. Na primeira, todos os carros vão para a pista para uma tomada de tempo. No final, o grid fica formado do 11º para baixo, enquanto os dez melhores seguem para a segunda parte, para disputar a pole position. Na classificação, os pilotos da classe geral e da Sport não são separados.

No sábado são feitas as duas corridas, no caso da Sprint, enquanto a Endurance é composta de uma prova única. Ao final da primeira prova da Sprint, é feito a inversão do grid para a segunda etapa do dia. Mas a quantidade de lugares que serão invertidos é definido apenas no pódio, quando o vencedor sorteia um número, que pode ser 6, 7 ou 8, que determina a inversão.

A corrida 1 vale mais pontos, com 22 para o vencedor. Do segundo ao sétimo, cada colocação perde 2 pontos. A partir do oitavo, mais um ponto por posição.

Na segunda corrida, o sistema é similar, mas com 20 pontos para o vencedor e perda de 2 pontos até o sexto. Entre o 6º e o 15º, um decréscimo de um ponto, sendo que o 15º é o último a pontuar.

Para um piloto conseguir pontuar, eles precisam completar, no mínimo, 75% da corrida. O campeonato também trabalha com descartes, sendo eles os dois piores resultados de cada piloto em todas as classes.

Público na visitação de boxes em Interlagos Photo by: Victor Eleutério

Calendário 2020

Como já mencionado, o calendário da Porsche em 2020 será composto de nove etapas, sendo seis do campeonato Sprint e três de Endurance. Neste ano, a Porsche volta a realizar uma etapa fora do país, em Portugal, no Autódromo do Estoril. Lá serão feitas uma prova do Sprint e uma de Endurance, em junho.

Ainda há três etapas com locais a confirmar, sendo duas da Sprint e uma da Endurance

Data Campeonato Local 14/03 Sprint Interlagos 18/04 Sprint Goiânia 12/06 Sprint Estoril (Portugal) 14/06 Endurance Estoril (Portugal) 15/08 Sprint A Definir 19/09 Sprint Velo Città 24/10 Endurance Goiânia 15/11 Sprint A Definir 29/11 Endurance A Definir

Lista de pilotos inscritos

Carrera Cup GT3 Cup #3 Fran Lara * #1 Urubatan Junior #7 Miguel Paludo #3 Cristian Mohr #8 Werner Neugebauer #7 Lucas Salles #11 Pedro Boesel #14 André Gaidzinski * #18 JP Mauro #15 Leonardo Sanchez * #20 Pedro Aguiar #18 Zeca Feffer #27 Ricardo Baptista #26 Cesar Urnhani #29 Rodrigo Melo * #32 Guilherme Reischl #31 Luca Serpieri #46 Paulo Totaro * #34 Maurizio Billi * #50 Ramon Alcaraz #52 Rodolfo Toni * #71 Sang Ho Kim * #63 Lico Kaesemodel #77 Francisco Horta #73 Enzo Elias #83 Marco Billi #80 Rouman Ziemkiewicz * #85 Eduardo Menossi * #100 Alceu Feldmann #87 Nelson Monteiro #544 Marçal Müller #88 Georgios Frangulis * #555 Ayman Darwich *

* - Pilotos da Classe Sport

Como assistir

Todas as etapas da Porsche são abertas ao público e os ingressos podem ser adquiridos através do site gotkt.com.br. Eles dão direito à visitação aos boxes e acesso aos carros. Mas, para quem não pode estar presente no autódromo, poderá assistir às provas na televisão ou na internet, através dos canais da Porsche GT3 Cup na internet ou pelo Motorsport.com.

GALERIA: Veja imagens da temporada 2019 da Porsche GT3 Cup