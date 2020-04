Rodrigo Mello terá 'carro da Lego' na Porsche Cup em Interlagos

Tudo começou como uma brincadeira sem pretensões que acabou tomando grandes e boas proporções. A ideia de aplicar em seu Porsche alguns dos layouts clássicos do automobilismo fez com que o apaixonado por corridas passasse a esperar ansiosamente as cores do carro de Rodrigo Mello para 2020.

Atual campeão da Porsche GT3 Cup 4.0, Mello começou a brincar com as pinturas clássicas em 2015, quando homenageou o seu ídolo Ayrton Senna ao reproduzir em sua máquina as cores da famosa Lotus preta utilizada pelo tricampeão nas temporadas de 1985 e 1986.

O retorno obtido com a homenagem foi considerado extremamente positivo pelo piloto, que planejou para 2019 uma de suas ideias mais ousadas: reviver a famosa pintura "Pink Pig", utilizada pela Porsche nas 24 Horas de Le Mans de 1971 e 2018 em seu modelo GT3 Cup 991 II. Em inglês, "Pink Pig" significa "Porco Rosa", cujo layout faz uma alusão clara e proposital ao diagrama com os cortes de carne do animal que fica exposto nas paredes dos açougues.

Além de ter se transformado no carro mais popular do grid, Mello também conseguiu repetir a história dos modelos antecessores, levando o Pink Pig ao título da GT3 Cup 4.0 em Interlagos na preliminar do GP do Brasil de F1, conquistando ainda mais fãs, uma vez que a categoria correu diante de 70 mil pessoas no Autódromo de Interlagos. Porém, junto com o título, veio o dilema: continuar ou não com o layout vencedor.

"Como ganhei o campeonato com o Pink Pig e comecei a refletir se valia a pena continuar, pois originalmente nas 24 Horas de Le Mans ele também foi uma pintura pontual em 1971, quando surgiu - surpreendendo e andando na frente -, e em 2018, quando venceu. Por isso, achei que deveria fazer o mesmo", destacou Mello.

Por semanas, o piloto, que também atua no ramo da advocacia, quebrou a cabeça para pensar qual seria seu próximo passo nessa ideia que acabou dando certo com o Pink Pig. A resposta veio por conta, curiosamente, de um brinquedo: um Porsche 911 GT3 RS da série LEGO®Technic - vício antigo de Mello, que teve o estalo enquanto montava o carro. E a ideia acabou caindo no gosto da própria fabricante de brinquedos, que decidiu embarcar no projeto.

Galeria Lista Mello e o Porsche LEGO 1 / 4 Foto de: Bruno Van Enck Mello e o Porsche LEGO 2 / 4 Foto de: Bruno Van Enck Mello e o Porsche LEGO 3 / 4 Foto de: Bruno Van Enck Rodrigo Mello 4 / 4 Foto de: Telmo Gil

"Pensando um pouco sobre qual seria meu novo layout, tinha ganhado da minha namorada um Porsche da LEGO para montar e me dei conta que deveria fazer um carro da LEGO. Sempre gostei de brincar com o LEGO , procurei eles, eles curtiram a história e apoiaram o projeto", explica Mello.

A história de vida e paixão de Rodrigo por LEGO®, também representa a história dos nossos fãs. Quando ele nos apresentou o seu projeto para a Porsche Cup ficamos impressionados com a sinergia entre os valores da marca. Nossos pequenos amantes de Technic terão Rodrigo como sua grande inspiração. – comenta Paulo Viana Head de Lego da MCassab.

Já em relação à temporada de 2019, Mello espera ampliar ainda mais o sucesso obtido no ano passado com a mesma ousadia que decidiu reproduzir pinturas clássicas em seu Porsche. "Quero ser bicampeão, claro, e também andar entre os carros da Carrera. Pensando grande, quero vencer uma corrida na geral com esse carro. Seria um sonho e uma realização, pois a categoria tem alguns dos melhores nomes do Brasil em seu grid", completa.

O calendário 2020 da Porsche GT3 Cup será composto por nove etapas, sendo seis delas em formato Sprint (com rodadas duplas) e três provas de Endurance (com duração em torno de três horas). A prova que abre a temporada está marcada para o dia 14 de março, no Autódromo de Interlagos.

Galeria Lista Público na visitação de boxes em Interlagos 1 / 17 Foto de: Victor Eleutério Largada GT3 Cup 38 no GP Brasil de F1 2019 2 / 17 Foto de: Luca Bassani Largada GT3 Cup 38 em Interlagos 3 / 17 Foto de: Luca Bassani Disputa da Carrera Cup 40 em Interlagos 4 / 17 Foto de: Luca Bassani Shell fará sua estreia na Carrera Cup em 2020 5 / 17 Foto de: Luca Bassani Certame da GT3 Cup 38 em Interlagos 6 / 17 Foto de: Luca Bassani Largada Carrera Cup 40 no GP Brasil de F1 2019 7 / 17 Foto de: Luca Bassani Últimas orientações do engenheiro 8 / 17 Foto de: Victor Eleutério Largada Goiânia 9 / 17 Foto de: Luca Bassani Largada em Interlagos 10 / 17 Foto de: Luca Bassani Carro #444 11 / 17 Foto de: Victor Eleutério Disputa em Interlagos 12 / 17 Foto de: Luca Bassani Bandeirada em Interlagos 13 / 17 Foto de: Luca Bassani Dener Pires, Porsche Cup 14 / 17 Foto de: Divulgacao Dener Pires, Porsche Cup 15 / 17 Foto de: Divulgacao Dener Pires, Porsche Cup 16 / 17 Foto de: Divulgacao Dener Pires, Porsche Cup 17 / 17 Foto de: Divulgacao

