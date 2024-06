A segunda metade da temporada de Sprint da Porsche Cup Brasil começa neste fim de semana em Estoril, em Portugal e Marçal Muller quer seguir com o ano positivo para conquistar seu primeiro título representando as cores da Farben na categoria.

O representante da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup se apoia na liderança do campeonato de corridas curtas após três etapas e no bom desempenho apresentado no traçado português de 4.182m durante a abertura do campeonato de Endurance da Cup para seguir em alta em 2024.

O primeiro vencedor de corridas no ano dominou a grande maioria dos 300km disputados no último fim de semana ao lado de Enzo Elias, recebendo a bandeirada na segunda posição com o bólido #544.

Muller mira somar pontos importantes na última jornada do campeonato de corridas curtas longe de Interlagos para garantir de vez seu passaporte na disputa pelo título que não conquista desde 2019.

A tabela de pontos mostra Muller com 2 pontos de vantagem para Werner Neugebauer já com os descartes contabilizados. O gaúcho quer aumentar a vantagem no segundo fim de semana seguido de compromisso em Portugal.

"As expectativas são sempre as melhores. Tivemos um fim de semana muito forte na etapa de Endurance e dele vamos tirar os pontos positivos e negativos para entender em que podemos evoluir. Na última etapa da Sprint tivemos um infortúnio de ser tirado da prova por um outro competidor e deixamos pontos importantes pelo caminho. Ainda sim lideramos o campeonato com os descartes. Nosso foco é somar o maior número de pontos possíveis pensando na disputa pelo título."

As atividades de pista começam na quinta-feira com treinos opcionais. A sexta reserva as sessões de treinos livres que antecedem o classificatório e a corrida 1 no sábado. No domingo a categoria encerra seu cronograma em Estoril com a corrida 2. A Porsche Cup tem transmissão da Motorsport.tv Brasil.

Motorsport Business #13 – Como manter LEGADO de AYRTON SENNA com ANA SIMÕES, da Senna Brands

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!