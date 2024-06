O campeonato de corridas curtas da Porsche Sprint Challenge se aproxima cada vez mais de sua fase decisiva e Gerson Campos abre a segunda metade da temporada de 2024 neste final de semana em Estoril com a cabeça voltada para a tabela de pontos.

O piloto do carro #82 sabe que precisa pontuar bem e diminuir a diferença para o topo da classificação para seguir disputando o título das corridas curtas em 2024 e a jornada em Portugal é decisiva para suas pretensões em sua temporada de estreia na Sprint Challenge.

O formato do fim de semana segue o mesmo, uma classificação e duas corridas com grid invertido na segunda delas e com isso, Campos espera jornada limpa de incidentes no traçado de 4.182m e 13 curvas do Estoril.

Apesar de estreante no 911 GT3 Cup da geração 991.2 na pista, Campos já acelerou no asfalto que viu a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 em 1985 com outro modelo da montadora de Stuttgart. Em ações promocionais, o piloto teve a oportunidade de ir à pista com um Porsche 718 Cayman GT4 RS. Além disso, teve a possibilidade de se preparar para o quarto encontro do ano no certame de corridas curtas no simulador.

"Estou com a melhor expectativa possível para esta etapa. Chegamos na abertura da segunda metade da temporada e já consegui aprender muito sobre o carro, o campeonato, gerenciamento de pneus e esperava que fosse menos complexo do que realmente é. Já estamos em pé de igualdade com os mais velhos na categoria, conversei com muita gente sobre estratégias, uso de pneus e approach dos treinos, então vou para esta etapa em Portugal com boas expectativas em termos de igualdade".

"Estamos em uma posição de 'ou vai ou racha' como diria Ayrton Senna. Se conseguirmos um bom final de semana, ainda saímos com chances de disputar o campeonato, mas qualquer resultado diferente disso nós praticamente daremos adeus ao título, então é uma etapa decisiva para nossas pretensões no campeonato. Apesar das duas batidas na última etapa, conseguimos segurar uma boa diferença de pontos para os líderes, que também tiveram problemas em Interlagos. Agora precisamos começar a descontar e descontar bem os pontos para eles, então este vai ser nosso desafio. Boas expectativas para corridas limpas no Estoril. Temos bons dados coletados ao longo da etapa de Endurance e sabemos que na corrida de carro, toda informação é ouro".

As atividades de pista começam na quinta-feira com treinos opcionais e extras. A sexta reserva novo treino opcional e o único treino livre do cronograma. Sábado o dia começa com a classificação, que define o grid da primeira bateria que acontece mais tarde no mesmo dia e domingo o encerramento da etapa portuguesa da temporada com a segunda prova do fim de semana.

A Porsche Cup tem transmissão da Motorsport.tv.

