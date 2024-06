Neste final de semana Thiago Vivacqua disputa a quinta etapa da Porsche Carrera Cup, no Estoril, em Portugal. O piloto chega embalado pela pole position, terceiro lugar na segunda prova e a vitória na corrida principal da categoria, em Interlagos.

Thiago Vivacqua tem uma relação especial com o país sede da prova, o jovem de 27 anos morou em Portugal, tem cidadania portuguesa e já subiu ao pódio no autódromo Fernanda Pires Silva. O piloto luso-brasileiro já competiu no Estoril pela Euroformula Open.

A familiaridade com o traçado de 4.182 metros de extensão e 13 curvas pode ser um trunfo para Vivacqua. O piloto terá apenas duas sessões de treinos para ajustar o Porsche #10 enquanto a maior parte dos seus concorrentes já estavam no Estoril disputando a etapa de Endurance da categoria.

A etapa portuguesa marca o início da segunda metade do campeonato de corridas sprint da Porsche Cup, atualmente Thiago Vivacqua ocupa o quinto lugar na classificação geral, com 76 pontos. Um bom resultado neste final de semana pode colocar o piloto na briga pelo título.

“Estou bem animado por participar desta etapa internacional e ainda mais em um autódromo que é a minha casa. Já corri mais vezes no Estoril do que em Interlagos, então é um lugar que conheço bem. Estou confiante após vencer em Interlagos, claro que não teremos tanto tempo de pista e a maioria dos pilotos fez a etapa de Endurance, já está andando com o Porsche a mais tempo na pista, mas vou tentar me entrosar com o carro o mais rápido possível. O fato de conhecer a pista já me dá uma condição boa para iniciar os treinos. A pista é muito legal e acho que será uma etapa muito boa.”

A programação da quinta etapa da Porsche Cup prevê dois treinos na sexta-feira, um treino livre, classificação e corrida no sábado. No domingo os pilotos encerram a programação com a disputa da segunda corrida. A classificação e as corridas serão transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

