Lico Kaesemodel teve um ano sabático em 2019, ficando de fora da Porsche Cup Brasil para se dedicar mais aos negócios, além da própria família, tendo conquistado antes o título de 2016 e no Overall de 2018.

A etapa que abriu a temporada 2020 em Interlagos foi o primeiro compromisso depois de quatro meses, quando ele participou do evento da Porsche na preliminar da F1.

Após as duas corridas de sábado, quando terminou na 4ª e 5ª colocações, o piloto fez uma boa avaliação do fim de semana, apesar de não tirar os olhos da configuração de seu carro e de seu próprio desempenho.

“No final das contas, foi bom conseguir dois pódios”, disse Kaesemodel. “Acho que faltou um pouquinho de performance para mim, até por ter ficado tanto tempo parado, nem de kart eu estava andando. Também não fomos tão felizes nos setups. Acho que foi uma somatória, faltou um pouco da minha performance e achar a configuração ideal.”

“A primeira bateria até foi boa no começo, na metade meu carro ficou muito traseiro e acabei me arrastando para chegar à frente do Alceu (Feldman), em quarto. Na segunda prova comecei bastante traseiro, no meio da corrida ela deu uma aquietada, mas depois começou a sair de frente.”

“Acho que consegui a ultrapassagem mais bonita do fim de semana, que foi uma manobra em cima do (Miguel) Paludo e no Werner (Neugebauer) e depois consegui passar o JP (Mauro) também, mas tudo isso no gargalo, porque estava difícil.”

“Agora temos bastante tempo para analisar dados. O Miguel com certeza está um pouquinho na frente, então temos que buscá-lo. Mas, como falei, fiquei um ano parado, em 2019 fiz apenas a etapa conjunta com a F1. Quero ressaltar que estou com o Thiago Meneghel e pode ter certeza que vamos achar o acerto ideal e ganhar corridas.”

