Na primeira etapa do campeonato de Sprint da Porsche Cup em Interlagos, Werner Neugebauer teve um susto antes mesmo do início da primeira corrida. Minutos antes dos carros saírem para as voltas de apresentação, o gaúcho teve problemas mecânicos em seu carro, precisando trocar para o reserva.

Mesmo com a troca, o piloto, que corre com o apoio da Shell na categoria, conseguiu largar no terceiro lugar, obtido no treino de classificação, e terminou a Corrida 1 na mesma posição de saída. Já na segunda corrida, com o grid invertido, teve problemas com o carro e terminou na sexta colocação. No final, ele saiu de Interlagos com 28 pontos conquistados e o quarto lugar na classificação da Carrera Cup.

Para o piloto, a primeira corrida foi boa, mas esperava uma performance melhor na Corrida 2.

"Primeira etapa boa né, quer dizer, a primeira corrida muito boa, um terceiro lugar, mesmo com um carro reserva, que não é a situação ideal", disse o piloto ao Motorsport.com. "Foram boas disputas com Lico na primeira corrida e agora também. Eu passei ele e depois ele me passou. Sempre com o respeito que tem que ter".

Werner e Lico - Porsche Photo by: Luca Bassani

"Mas a segunda corrida foi uma pena. Precisa ver o que aconteceu para conseguir melhorar nas próximas. Porque, de fato, o desempenho não veio. Mas a gente brigou bastante para isso. Acho que o ano não começa mal não, começa bem. Um terceiro lugar é importante na primeira corrida, porque a pontuação é maior e o sexto também não é ruim. Então, para o campeonato é importante somar pontos".

Uma das grandes discussões após as corridas foi o desgaste dos pneus, após as provas mais longas em comparação com as de 2019. Em ambas as corridas foram acrescidas cinco minutos na duração. Werner falou também sobre a situação de seus pneus pós-corrida.

"Na segunda corrida, o meu pneu voltou arrebentado, cheio de bolhas. Alguma coisa errada tem".

No momento, a temporada da Porsche Cup está em hiato após a determinação da Confederação Brasileira de Automobilismo de suspender seus campeonatos devido ao aumento dos casos de Covid-19 no país.

