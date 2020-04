No treino classificatório da GT3 Cup, a pole ficou com Lucas Salles. O piloto, que conseguiu sua primeira pole na categoria, comemorou bastante após o final da sessão.

Lucas conseguiu a pole com um tempo de 1min38s759, mais de meio segundo a frente do segundo colocado, Francisco Horta.

Falando ao Motorsport.com após o fim do treino, Lucas explicou de onde veio o tempo da pole, oito décimos mais rápido que seu tempo do Q1: "Eu estava com dificuldade de encaixar trechos. Acho que, no final, consegui unir o início da volta com o miolo, que era onde a eu estava com mais dificuldade. Então foi um resultado muito bom no final".

Sobre a primeira pole, ele disse estar muito feliz, mas com foco na corrida amanhã: "Fico muito feliz, mas o que vale é amanhã. Sabemos que é uma pista que permite bastante ultrapassagem. Temos que procurar manter a cabeça no lugar e manter um ritmo bom, uma constância, para tentar manter a velocidade".

A GT3 Cup terá duas corridas amanhã. A primeira, com 30 minutos mais uma volta de duração, será realizada às 09h50, abrindo o dia em Interlagos. Já a segunda, de 25 minutos mais uma volta, será às 13h20. Você acompanha toda a ação da Porsche Cup ao vivo aqui no Motorsport.com, com a transmissão de todas as corridas.