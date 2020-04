Neugebauer lamenta erro “circunstancial”, mas ressalta novo “jeito de guiar” de carro da Porsche Carrera

Apenas 0s105 separaram Werner Neugebauer do pole Miguel Paludo nesta sexta-feira em Interlagos, no final do treino de classificação para a primeira corrida do campeonato de 2020. Enzo Elias se colocou entre ele e o carro #7, mostrando a competitividade da categoria com motores de quatro litros.

Após o término da sessão, Neugebauer lamentou não ter conseguido ficar com a pole, mesmo fazendo boa parte da última volta tirando a diferença para o piloto mais veloz.

“Faltou pouco, um décimo”, disse Werner. “Na última volta eu vinha baixando, fiz um bom primeiro trecho e acho que acabou sendo circunstancial, é detalhe, classificação é assim.”

E explicou o comportamento do carro com novo pacote aerodinâmico: “Esses apêndices mudaram bastante o jeito da gente guiar o carro, temos uma tocada mais agressiva agora, podemos frear 20 metros à frente.”

“Mas quanto mais aerodinâmica, mais difícil é andar atrás do carro da frente. Uma freada tão curta, dificulta a ultrapassagem, então vamos ver, é uma experiência nova para todo mundo.”

“O Miguel (Paludo) tem uma baita vantagem por ser o pole, além de estar muito rápido, mas é uma experiência nova, vamos ver como será”, concluiu.