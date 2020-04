Em sua primeira etapa oficial pela Carrera Cup, categoria da Porsche Cup onde os carros usam motores 4.0, o brasiliense Enzo Elias teve uma boa estreia. Liderou o treino livre e garantiu o segundo lugar no treino classificatório, a meio décimo de distância do pole, Miguel Paludo.

Após o final do treino de classificação, Enzo falou ao Motorsport.com sobre o que faltou para conseguir a pole, as diferenças no carro após a adição dos apêndices aerodinâmicos e como foi a transição dos carros 3.8 para os 4.0.

Sobre o carro após as mudanças, Enzo afirmou que muita coisa mudou na pilotagem: “É realmente diferente. Eu já tinha conhecimento do carro, mas mudou tudo. Com esses apêndices, freadas, curvas de alta velocidade. Eu tive pouco tempo para treinar no carro desde que colocaram os apêndices, por alguns problemas no final de semana. Mas eu acho que fizemos um trabalho muito bom independente da pole ou não".

Para a pole, o brasiliense afirmou que faltou pouco, um encaixe melhor em alguma curva para conseguir o tempo para a pole, mas que, mesmo assim, estava muito contente com o trabalho dele e da equipe.

E, para amanhã, deixou sua estratégia em aberto: "Toda largada no automobilismo a gente fala que é uma caixinha de surpresas. É claro que eu posso tentar uma ultrapassagem logo no começo. Mas tudo isso vai variar de como a largada vai ser. De como vamos nos posicionar. É um esporte de paciência também, querendo ou não. Então amanhã durante a corrida a gente vai analisando, pensando tudo, para ver qual é a melhor forma de buscar essa vitória."

A Carrera Cup terá duas corridas amanhã. A primeira, com 30 minutos mais uma volta de duração será realizada às 10h45. Já a segunda, com 25 minutos mais uma volta, acontece na parte da tarde, a partir das 14h10. Você acompanha toda a ação da Porsche Cup ao vivo aqui no Motorsport.com com a transmissão de todas as corridas.