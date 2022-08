Carregar reprodutor de áudio

A prova que abriu a maratona da Porsche Carrera Cup em Rio Hondo, na Argentina, teve Marcelo Hahn no pódio.

O piloto do carro #116 largou em quarto lugar da categoria Sport, soube escapar dos incidentes da primeira volta e cruzou a linha de chegada na segunda colocação, oitavo na geral.

“Foi uma corrida muito boa. Desde a largada, onde foi necessário bastante frieza para escapar das batidas que aconteceram bem na minha frente. Depois ainda consegui um bom ritmo de corrida, o que foi essencial para alcançar o pódio”, disse Marcelo Hahn.

Completaram o pódio Lucas Sales em primeiro, Chico Horta em terceiro, Eduardo Menossi em quarto e Georgios Frangulis em quinto.

Já Chris Hahn, que saiu em oitavo, acabou sofrendo uma punição por queima de largada e teve de fazer uma passagem pelo box. Acabou a prova na sétima colocação da categoria Cup, 16o na geral.

Nesta sexta-feira, os carros voltam para a pista para a prova que encerra a quarta etapa do campeonato. A disputa está marcada para as 13h30.

Veja como foi a corrida 1 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo:

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: