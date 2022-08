Carregar reprodutor de áudio

De folga de seus compromissos com a Shell na Stock Car, Átila Abreu, Galid Osman e Ricardo Zonta não perderam tempo. Trataram de aceitar convites para correr com os novos Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 na abertura do campeonato de Endurance da Porsche Cup.

O palco da etapa é a moderna e técnica pista argentina de Termas de Río Hondo, que recebe anualmente a MotoGP. A corrida acontece neste domingo e tem previsão de 300 km.

Os três pilotos Shell já competiram outras edições do evento, em que os pilotos regulares da Porsche Cup recebem companheiros de diversas categorias para corridas de longa duração.

Zonta inclusive foi campeão da principal categoria do evento em 2018 em parceria com Lico Kaesemodel em um Porsche que tinha a Shell como patrocinadora máster.

Neste ano o parananese, um dos três ex-F1 do certame, compete mais uma vez em dupla com Werner Neugebauer a bordo do Porsche #8. Eles foram vice-campeões em 2019 e lutaram pelo título até a etapa final em 2020.

Átila Abreu corre em parceria com Leo Sanchez no Porsche #17. Eles são bicampeões do evento na classe Challenge Sport e também levantaram o título da Império Endurance Brasil correndo de Mercedes na classe GT4. Esta é a primeira temporada de Sanchez na classe principal e a dupla está inscrita na divisão Carrera Rookie.

Galid Osman é outro que acelera um carro inscrito na categoria dos estreantes. Em dupla com Paulo Sousa, Galid assume o Porsche #25. E começou a jornada com o pé direito nos treinos opcionais realizados na quarta-feira. O piloto Shell cravou a melhor volta do dia e apontou a pista de Termas de Río Hondo como “a mais legal” onde acelerou na vida.

“Sempre importante ficar em atividade", disse Átila. "De uma maneira ou de outra é treino, mantem os reflexos em dia e também a resistência dentro do carro. Tem o fator conhecimento, pois, toda vez que o piloto vem para a pista, acaba aprendendo um pouquinho a mais".

"Conhecer pistas novas e andar com carros diferentes são elementos importantes para aumentar o repertório dos pilotos e isso claro que me ajuda no trabalho na minha atividade principal, que é a Stock Car. Então sempre é muito válido correr em outros carros e outras pistas".

"Fomos os primeiros brasileiros a correr neste carro em 2022, em Dubai, e agora na Argentina faço minha estreia oficial num evento com o carro 992. A pista é muito, muito legal. Tenho certeza que a corrida será animada e estou motivado, pois o Leo tem andado bem nos treinos e espero que sejamos competitivos.”

“Disputar a Porsche Endurance Series é sempre muito bom e fiquei muito feliz em voltar a formar dupla com o Werner", comentou Zonta. "Conquistei o campeonato em 2018, fui vice-campeão em 2019, e ao lado do Werner, disputamos o título até a etapa final em 2020. Temos uma parceria muito boa e juntos somos bem competitivos e vamos batalhar pelo meu segundo título da competição e o primeiro ao lado do Werner”.

“Acho que é muito importante manter a atividade, independente do carro que for", disse Galid. "É fundamental andar sempre, com carros diferentes e em pistas novas. Mesmo o trabalho como coach contribui também então estou muito feliz".

"Nunca tinha corrido nesta pista, foi a pista mais legal em que andei na vida. Ontem tivemos os treinos opcionais e liderei no geral. Eu e o Paulo fomos muito bem e espero que consiga o máximo de quilometragem possível para chegar ainda mais forte na próxima etapa da Stock Car”.

A programação determina um treino livre no sábado e o quali e corrida domingo. Na classificação, cada piloto da dupla sai em um grupo e o grid é apurado pela média das melhores voltas de cada um. A prova tem previsão de 63 voltas, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com, Band e SporTV 3 para o Brasil.

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – Etapa 5 – Termas de Río Hondo:

Sábado, 13 de agosto de 2022

15:30 – 16:30 – Treino livre – Carrera Cup

Domingo, 14 de agosto de 2022

09:00 – 09:10 – Classificação Grupo A – Carrera Cup

09:25 – 09:35 – Classificação Grupo B – Carrera Cup

13:05 – 15:50 – Corrida (300 km ou 2h45) – Todos

