Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, a Porsche Cup conclui a quarta etapa Sprint da temporada 2022, com mais uma corrida da Carrera Cup e uma da Sprint Challenge no circuito argentino de Termas de Río Hondo.

Após três anos, a Porsche Cup volta a realizar uma etapa internacional, com o circuito argentino de Termas de Río Hondo sendo palco de dois eventos neste fim de semana, com corridas da Sprint (torneio de provas de curta duração) e da Endurance (mini torneio de provas de longa duração).

Nas corridas de ontem, tivemos duas poles convertidas em vitórias. Na Carrera Cup, foi Werner Neugebauer quem levou a melhor, mesmo com um final confuso graças a um erro humano, que levou ao acionamento da bandeira quadriculada uma volta antes do fim real.

Já na Sprint Challenge, Raijan Mascarello teve uma performance dominante, sem dar chances aos rivais. O piloto ainda aproveitou os problemas de Ayman Darwich para assumir a liderança do campeonato.

Após a conclusão das atividades desta sexta, as atenções da categoria se voltam para a primeira etapa de Endurance de 2022. A prova, marcada para o domingo, terá duração de 300km ou 02h45min, e contará com a presença de grandes nomes do automobilismo nacional, correndo em duplas com os pilotos titulares da Porsche Cup.

Acompanhe abaixo a corrida 2 da etapa Sprint da Porsche Cup em Termas de Río Hondo, a quarta da temporada 2022:

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?