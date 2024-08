Marcelo Tomasoni retorna à Europa para semestre decisivo

Com uma primeira metade de temporada surpreendente, o piloto Marcelo Tomasoni chega para o segundo semestre focado em alcançar um feito inédito: tornar-se o primeiro brasileiro a conquistar um campeonato da Porsche Cup na Europa.

Correndo pela equipe alemã Proton Huber Competition, ele lidera a temporada com 150 pontos. Já são três poles, duas vitórias, três segundos e um terceiro lugar em seis corridas, uma média muito alta para o ano de estreia. Os importantes resultados têm aberto convites de testes em equipes e montadoras para as principais categorias de GT3 Endurance na Europa.

No início de agosto, Tomasoni já realizou dois dias de testes em Monza (Ita) pela BMW Italia Ceccato Racing, equipe comandada pelo ex-piloto e um dos maiores vencedores com a marca, Roberto Ravaglia.

Foram 600 km a bordo da BMW M4 GT3 no novo asfalto da pista italiana, recapeado para receber a Fórmula 1.

Outra equipe que também já demonstrou interesse pelo piloto brasileiro foi a Scuderia Nova Race, que disputa o Campeonato Italiano de Gran Turismo Endurance com o modelo Honda NSX GT3 Evo 22.

“Foi uma primeira metade de temporada consistente. Os resultados e a força do Augusto Farfus aqui têm sim aberto portas e temos recebido contatos de equipes importantes de GT3 para piloto Bronze. Isso pode nos dar a possibilidade de correr de GT3 ainda neste segundo semestre”, comentou o brasileiro, que tem sua carreira gerenciada pela FS Managment, comandada por Farfus.

“Mas meu foco total este ano é o título da Porsche Cup Suisse. O campeonato está na metade e faltam ainda seis corridas. Estou chegando hoje por aqui para a etapa de Portimão para tentar repetir o que estamos fazendo até agora”, completou Tomasoni.

Os treinos na pista portuguesa acontecerão nesta quinta e sexta-feira (29 e 30), com o classificatório e as duas corridas no sábado (31).

RICO PENTEADO projeta MONZA, analisa McLAREN x RBR, fala de DRUGO e responde a galera! TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!