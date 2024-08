Neste domingo, os pilotos da categoria Challenge da Porsche Cup tiveram um verdadeiro desafio ao guiar no traçado de Interlagos sob chuva. Dessa vez, Miguel Mariotti liderou de ponta a ponta e se consagrou como o vitorioso, assumindo a liderança do campeonato.

O piloto estava logo atrás de Antonella Bassani na tabela, mas a competidora teve um fim de semana complicado e não conseguiu somar pontos importantes para manter a posição. Ao comentar a vitória, Miguel disse que fica muito feliz em conseguir ganhar em Interlagos, traçado que é mundialmente famoso por seus desafios.

"Foi difícil, eu nunca tinha corrido na chuva, vou admitir que na largada eu estava um pouco ansioso, mas depois, largando na pole, sem nada de spray na cara, só imprimi um ritmo muito forte".

Apesar de ter assumido a ponta da tabela, o competidor se mantém com os dois pés no chão, tendo certeza que tudo pode mudar na próxima etapa, que acontece em conjunto com a Fórmula 1 em novembro.

"O campeonato está muito embolado, não tem nada decidido ainda e vamos tentar buscar esse título".

