A temporada 2025 da Porsche Cup Brasil segue a todo vapor e, após uma primeira etapa emocionante, o piloto Nelson Marcondes, que compete na categoria Carrera Cup Sport, já está com o foco voltado para a segunda rodada da temporada, que acontecerá nos dias 05 e 06 de abril, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu.

Marcondes, que saiu da etapa inaugural com a liderança na categoria Sport e a 5ª colocação geral, compartilhou suas impressões sobre a primeira corrida da temporada, que foi marcada por altos e baixos: "A primeira etapa não poderia ter sido melhor! Foi uma sequência de altos e baixos que realmente testou nosso nível de estresse", comentou com bom humor.

O piloto destacou que, desde os primeiros treinos livres, a equipe percebeu que o ritmo de corrida estava forte. "Sempre testando com pneus usados, os tempos eram muito bons e promissores", disse. No entanto, a classificação não foi como esperado. Com um acerto de carro que não funcionou como planejado, Marcondes acabou ficando em 17º no grid, um resultado decepcionante para quem sabia do potencial de seu carro. "A decepção foi grande, pois começar o campeonato tão atrás, com alto risco de incidentes, não era o cenário ideal", revelou.

Marcondes também enfrentou um desafio: "Uma sinusite bastante forte me acompanhou durante todo o final de semana", revelou. Mesmo assim, o piloto se manteve focado e, ao longo da corrida 1, demonstrou sua habilidade, alcançando uma recuperação impressionante. "Após a largada, o ritmo esperado apareceu e começamos a ultrapassar um por um até chegarmos em 6º (2º na Sport)", comentou sobre a recuperação, que o levou a avançar 11 posições no grid.

No domingo, a chuva complicou ainda mais as condições da pista, mas Marcondes manteve sua estratégia e não cometeu erros. "Com o grid invertido e muita chuva, o domingo exigia uma corrida sem erros. Mantivemos o mesmo ritmo forte do dia anterior, e isso facilitou o caminho para a vitória", explicou.

Com a vitória na segunda corrida e o resultado de 6º lugar na classificação geral, o piloto terminou a primeira etapa como líder da categoria Sport, o que representa seu melhor início de temporada na Carrera Cup Brasil. Agora, o foco para a etapa de Velocitta é claro: "Para a segunda etapa, o foco é defender a liderança e acertar o carro para o quali, buscando largar lá na frente", brincou Nelson, mostrando confiança para a próxima corrida.

