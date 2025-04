Porsche Cup: Mohr se prepara para nova etapa no Velocitta

Após uma estreia marcada por performance constante, o piloto da Porsche Cup Cristian Mohr volta à pista em Velocitta, Mogi Guaçu (SP), para a segunda etapa da temporada. Nesta sexta-feira (4), acontece o treino livre. No sábado (5), ocorre a etapa classificatória a partir das 9h15min, em que é decidido quais pilotos largam em primeiro lugar, e a corrida 1, a partir das 13h40min. No domingo (6), os boxes estarão abertos para visitação a partir das 10h40min e a largada acontece às 12h10min.

Esta é a primeira temporada do piloto pela Carrera Cup na classe Sport. No primeiro final de semana, se destacou como segundo melhor estreante no treino classificatório e conquistou a posição P11 no grid de largada da corrida 1. O piloto dirige um Porsche 992 de 510 cavalos de potência representado pelo número 30. Mohr competiu durante quatro anos na Sprint Challenge, categoria intermediária, período em que conseguiu cinco vitórias, seis pole positions e mais de 30 pódios, chegando ao terceiro lugar no campeonato de 2023.

Natural de Blumenau (SC), onde comanda a Max Mohr, empresa especializada em tecnologia em argamassa e concreto, Cristian é o único piloto da cidade a estar na classe Sport na categoria principal da Porsche Cup.

O Motorsport.com transmite ao vivo a etapa do Velocitta.

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!