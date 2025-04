Leonardo Sanchez retorna ao Autódromo Velocitta neste fim de semana para a segunda etapa da Porsche Cup em 2025. Após um início promissor na temporada, o piloto do carro #15 chega embalado por uma vitória na divisão Rookie na bateria de abertura e um pódio na segunda prova. Ele está confiante para repetir o bom desempenho no desafiador traçado de Mogi Guaçu (SP).

Com um histórico vitorioso na categoria, Sanchez tem consolidado sua trajetória no automobilismo nacional. Ao longo de seus sete anos de experiência na Porsche Cup, ele acumula títulos importantes, como as conquistas dos campeonato de Endurance da Challenge em 2019 e da classe Challenge Sport da Porsche Cup em 2020, além do campeonato da Endurance Brasil na classe GT4. Agora, após o início animador no campeonato de sprint da Carrera Rookie, o foco do piloto é manter a consistência e ampliar sua liderança no campeonato.

"Estou muito animado, estamos liderando o campeonato e na primeira etapa tivemos um ótimo desempenho no Velocitta. Então espero repetir a vitória e, quem sabe, ampliar a liderança do campeonato, já que estaremos na mesma pista, um lugar onde me senti bem e confiante."

A programação da etapa começa na sexta-feira (04) com as sessões de treinos livres. No sábado (05), acontecem as classificatórias, que definem o grid da primeira corrida. A rodada dupla se encerra no domingo (06), com a segunda prova programada para às 12h10. As corridas são exibidas pelo Motorsport.com.

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!