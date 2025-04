Porsche Cup: Wagner Pontes busca evolução no Velocitta

A Porsche Carrera Cup realiza neste final de semana a segunda etapa da temporada 2025, retornando ao Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), apenas duas semanas da abertura do campeonato, também realizada no interior paulista. Piloto que leva as cores da D4U Immigration em seu Porsche, Wagner Pontes espera seguir a evolução que mostrou ao longo da primeira rodada dupla do ano, quando fez sua estreia na Carrera Cup, a principal categoria do campeonato.

O dono do carro número 99 subiu de categoria após conquistar o vice-campeonato da classe Rookie Challenge em 2024. Na temporada deste ano, Wagner teve seu primeiro contato com o Porsche 911 GT3 Cup 992 da Carrera Cup justamente na abertura do campeonato, quando terminou com a oitava posição entre os competidores da Carrera Rookie. Como no ano passado, a expectativa do piloto é avançar ao longo da temporada a partir deste final de semana.

“Fiz minha estreia na categoria Carrera Cup na abertura do campeonato, há duas semanas, também no Velocitta. Naquela ocasião foi um final de semana cheio de adaptações e novidades para mim. O carro é muito prazeroso de se guiar e tenho certeza de que, assim como ocorreu na categoria Challenge no ano passado, iremos evoluir muito ao longo do ano no grid da Carrera Cup, mesmo sabendo do alto nível dos nossos adversários”, disse Wagner Pontes.

A programação da Porsche Cup no Velocitta terá início nesta sexta-feira (4) com o único treino livre do final de semana. O sábado contará com a classificação, a partir das 9h, e a primeira corrida, às 13h40. O domingo é reservado para a corrida 2, marcada para 12h10. O Motorsport.com transmite as corridas da etapa ao vivo.

