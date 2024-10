O piloto Cristian Mohr disputa a sexta e última etapa da Sprint Challenge da Porsche Cup nos dias 2 e 3 de novembro, em Interlagos. A disputa ocorre no mesmo fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Interlagos é a principal pista disputada pela Porsche Cup, e o fim de semana da última etapa é um dos mais aguardados. A corrida acontece antes da F1, e os pilotos ficam em espaços separados.

“Vamos para a reta final focados em conseguir um bom resultado para fechar o campeonato da melhor forma possível”, destaca Mohr, que subiu ao pódio na quinta etapa da temporada ao protagonizar uma ultrapassagem que confirmou o segundo lugar da corrida, também realizada em Interlagos.

O piloto compete com um Porsche GT3 Cup 991 com 485 cavalos de potência, em modalidade considerada intermediária.

No sábado (2) acontece o treino classificatório, onde as duas melhores voltas de cada piloto formam os grids de largada para as duas provas, sendo a primeira melhor para a corrida de domingo, e a segunda para sábado, podendo efetuar a troca de pneus novos uma vez durante a sessão.

