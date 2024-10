A joia da coroa. A etapa preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1 está presente no calendário da Porsche Cup C6 Bank desde sua temporada de criação, em 2005. De lá para cá, apenas em 2020 o evento não foi realizado, quando a maior categoria do automobilismo mundial não veio ao Brasil por conta da pandemia da Covid-19. 2024 marca a 19ª que ela será evento-suporte da corrida mais importante do Brasil.

Além disso, o Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, vai receber mais uma vez a decisão do campeonato de sprint da categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta. E para o maior público do ano, com as arquibancadas lotadas com um público de mais de 265 mil pessoas nos três dias de atividades. Os dois campeonatos – a Carrera Cup e a Sprint Challenge – definirão seus campeões neste cenário.

Na história, a categoria principal da Porsche Cup C6 Bank, atualmente chamada de Carrera Cup, teve 15 vencedores diferentes. O maior deles é Ricardo Baptista, com cinco: 2007, 2010, 2011, 2015 e 2018. O eneacampeão Miguel Paludo pode superar a marca do veterano neste ano.

O gaúcho de Nova Prata tem quatro triunfos diante do público do GP de São Paulo de Fórmula 1: 2017, 2018, 2021 e 2022. Além deles, Constantino Júnior, com três; Xandy Negrão, Clemente Lunardi, Werner Neugebauer e Nicolas Costa, com duas; são os outros pilotos que venceram mais de uma prova.

Na atual Sprint Challenge, categoria de entrada da Porsche Cup C6 Bank, o equilíbrio é maior: cinco pilotos estão empatados no topo do ranking de vitórias com duas cada. André Posses, Sylvio de Barros, Marcus Vario, Nelson Monteiro e Nelson Marcondes são os pilotos com mais de um triunfo na preliminar da Fórmula 1. No total, 15 pilotos venceram corridas pela classe desde 2009, quando passou a ser disputada.

Um dos candidatos ao título deste ano, Marçal Müller é o único piloto a ter vencido corridas na Carrera Cup e na Sprint Challenge. O gaúcho da pequena cidade de Nova Hartz venceu pela categoria de entrada em 2017 e repetiu o feito na principal em 2021. O GP de São Paulo de Fórmula 1, aliás, foi o palco de seus dois títulos na Porsche Cup C6 Bank, em 2017 (Challenge) e 2019 (Carrera Cup).

A preliminar da Fórmula 1 também foi palco de um dos eventos mais importantes da história da categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta. Em 2021, a Porsche Cup C6 Bank realizou a All-Star Race, uma prova comemorativa com duplas formadas pelos pilotos regulares e por convidados de várias categorias do automobilismo mundial.

A vitória acabou nas mãos de Edu Azevedo e Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car. Como prêmio do evento, Edu recebeu um Porsche 718 Spyder zero quilômetro, na época avaliado em R$ 739 mil.

Vencedores (Carrera Cup):

2005 – Beto Posses

2006 – Xandy Negrão

2006 – Xandy Negrão

2007 – Ricardo Baptista

2008 – Constantino Jr.

2009 – Leonardo Burti

2010 – Ricardo Baptista

2011 – Clemente Lunardi

2011 – Ricardo Baptista

2012 – Clemente Lunardi

2013 – Constantino Jr.

2014 – Constantino Jr.

2015 – Ricardo Rosset

2015 – Ricardo Baptista

2016 – Pedro Queirolo

2016 – Werner Neugebauer

2017 – Rodrigo Baptista

2017 – Miguel Paludo

2018 – Miguel Paludo

2018 – Ricardo Baptista

2019 – Vitor Baptista

2019 – Werner Neugebauer

2021 – Miguel Paludo

2021 – Marçal Müller

2022 – Enzo Elias

2022 – Miguel Paludo

2023 – Nicolas Costa

2023 – Nicolas Costa

Vencedores (Challenge):

2009 – André Posses

2010 – André Posses

2011 – Sylvio de Barros

2012 – Sylvio de Barros

2013 – Franco Giaffone

2014 – Otávio Mesquita

2015 – JP Mauro

2016 – Marcus Vario

2017 – Marçal Müller

2017 – Marcus Vario

2018 – Eloi Khouri

2018 – Bruno Baptista

2019 – Felipe Baptista

2019 – Matheus Iorio

2021 – Nelson Monteiro

2021 – Nelson Monteiro

2022 – Nelson Marcondes

2022 – Nelson Marcondes

2023 – Eduardo Taurisano

2023 – Josimar Júnior

Vencedores (All-Star Race):

2021 – Edu Azevedo e Ricardo Maurício

TELEMETRIA: Rico Penteado projeta GP do México, APOSENTADORIA de Pérez, COLAPINTO NA RB e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!