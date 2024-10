Hora da decisão e na etapa mais importante do ano para a Porsche Cup C6 Bank: a preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. Na Carrera Cup, a principal categoria do evento, quatro pilotos chegam com chances de título no sexto encontro de sprint, as corridas curtas, da temporada 2024: Miguel Paludo, Marçal Muller, Christian Hahn e Werner Neugebauer.

Um grid de 32 carros está confirmado para a etapa com o maior público do ano na categoria dos carros de corrida mais produzidos no planeta. Nada menos que 265 mil pessoas lotaram as arquibancadas nos três dias do GP de São Paulo de 2023.

A previsão para 2024 é de números ainda maiores. A preliminar da F1 está presente no calendário desde a temporada de criação, em 2005. De lá para cá, apenas em 2020 não foi realizada, quando ela não veio ao Brasil por conta da pandemia da Covid-19. 2024 marca a 19º ano que ela será evento-suporte da corrida mais importante do Brasil.

É neste cenário que a Carrera Cup vai decidir seu campeão neste fim de semana. Miguel Paludo, eneacampeão da Porsche Cup C6 Bank, e Marçal Muller, dono de dois títulos (um da Carrera e um da Challenge) chegam empatados com 214 pontos e são os grandes favoritos à conquista. Christian Hahn, com 174, e Werner Neugebauer, com 164, também têm chances matemáticas de levantar a taça. Vale lembrar que 56 pontos estarão em disputa e os dois piores resultados de cada piloto na temporada 2024 serão descartados ao término da etapa, no domingo.

Na Carrera Sport, quatro pilotos também disputam a conquista na subcategoria, com 36 pontos em disputa. Peter Ferter é o líder, com 117, seguido por Francisco Horta, com 97. Lineu Pires e Raijan Mascarello estão empatados com 88 em terceiro. Já na Carrera Rookie, a briga engloba apenas três concorrentes: Israel Salmen, com 109; Gustavo Zanon, com 106; e Gustavo Farah, com 80.

Vale lembrar que o fim de semana da preliminar da Fórmula 1 tem algumas mudanças esportivas. A mais importante delas é que o lastro de sucesso não será utilizado. Além disso, por causa da programação da F1, apenas uma sessão classificatória será disputada para cada categoria. As duas melhores voltas de cada piloto serão usadas para determinar o grid nas corridas de sábado e de domingo.

As atividades oficiais da etapa têm início na tarde de sexta-feira, com os treinos livres da Carrera Cup e da Sprint Challenge. Na manhã de sábado, a pista é aberta para os qualis das duas categorias, que disputam suas primeiras baterias às 12h30 (Challenge) e 13h35 (Carrera). No domingo, as corridas derradeiras acontecem a partir de 8h45, com a Sprint Challenge abrindo os trabalhos e com a Carrera Cup na sequência.

Lista de inscritos por ordem numérica:

Carrera Cup

#1. Alceu Feldmann

#3. Franco Giaffone

#7. Miguel Paludo

#8. Werner Neugebauer

#9. Edu Guedes (R)

#10. Thiago Vivacqua

#12. Marco Pisani (R)

#14. Carlos Campos (S)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#17. Marcos Regadas (S)

#20. Pedro Aguiar

#22. Raijan Mascarello (S)

#24. Gustavo Zanon (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#26. Christian Hahn

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello

#33. Bruno Campos (R)

#51. Israel Salmen (R)

#56. Peter Ferter (S)

#66. Tiago Gonçalves (R)

#70. Lucas Salles

#74. Piero Cifali (R)

#77. Francisco Horta (S)

#84. Gustavo Farah (R)

#85. Eduardo Menossi (R)

#87. Nelson Monteiro (S)

#88. Georgios Frangulis (S)

#97. Jeff Giassi

#199. Nelson Marcondes (S)

#544. Marçal Muller

#888. Lineu Pires (S)

(S) Sport / (R) Rookie

Sprint Challenge

#2. André Rosário

#3. Cristian Mohr

#7. Luiz Souza (S)

#9. Claudio Reina (R)

#21. Miguel Mariotti

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann (S)

#32. Matheus Roque (S)

#38. Eric Santos (R)

#44. Giuliano Bertuccelli (S)

#54. Caio Chaves (R)

#58. Claudio Simão (R)

#66. Sadak Leite

#71. SangHo Kim (S)

#72. Antonella Bassani

#82. Gerson Campos

#95. Alceu Feldmann Neto (R)

#99. Wagner Pontes (R)

#100. Sebá Malucelli (S)

#129. Fernando Arruda (R)

#139. Celio Brasil (S)

#177. Lucas Locatelli (R)

(S) Sport / (R) Rookie

