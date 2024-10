A Porsche Cup Brasil volta a acelerar neste fim de semana, acompanhando novamente a Fórmula 1 na programação preliminar do GP de São Paulo, na etapa que vai coroar os campeões do campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Como tem sido desde a fundação da categoria, a Porsche Cup Brasil volta a integrar a programação da F1 no Brasil, realizando a oitava de nona etapas da temporada 2024, sendo a sexta e última do campeonato sprint.

As classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão à pista separadamente para determinarem os campeões de 2024.

Na Carrera Cup, a etapa derradeira começa com um empate na liderança. Miguel Paludo e Marçal Müller chegam com 214 pontos cada a duas provas do fim. Chris Hahn vem em terceiro com 174, com Werner Neugebauer com 164. Na Carrera Sport, Peter Ferter lidera com 117 contra 97 de Francisco Horta e 88 de Lineu Pires e Raijan Mascarello. Já na Carrera Rookie, Israel Salmen está na ponta com 109, apenas três a mais que Gustavo Zanon.

Já na Sprint Challenge, a briga pelo título também está intensa. Miguel Mariotti lidera com 199 pontos contra 195 de Antonella Bassani, que busca o bicampeonato. Célio Brasil fecha o top 3 com 173. Célio ainda lidera na Sprint Challenge Sport com 112, contra 104 de Sebá Malucelli. E na Sprint Challenge Rookie, o título já está decidido a favor de Caio Chaves.

Confira a programação da Porsche Cup na preliminar da F1:

Porsche Cup Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 13h00 - Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 14h00 - Classificação (Sprint Challenge) Sábado 07h00 Bandsports Classificação (Carrera Cup) Sábado 07h55 Bandsports Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 12h30 Bandsports Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h35 Bandsports Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 08h45 Bandsports Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 09h45 Bandsports

